Коронавирус в Волгограде: 11 заболевших COVID-19 находятся на ИВЛ

18 Май 2020 2020-05-18T12:35:51+03:00

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Волгоградцы с нетерпением ждут одного - стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции на территории Волгоградской области, да и всей страны. Похоже, есть неплохие новости. По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) на 18 мая в регионе плюс 65 новых случаев COVID-19. Вторые сутки число заболевших не растет, но и не снижается. О статистике отчитался оперштаб.

- Среди заболевших - 132 ребенка, 75 из них находятся в стационарах. С коронавирусом в больницах 1184 пациента, на ИВЛ 11 больных, - рассказал зампред комитета здравоохранения региона Николай Алимов.

Фото: ИЦК

Таким образом общее число заболевших перевалило за полторы тысячи – с момента пандемии коронавирус диагностировали у 1661 волгоградец. По-прежнему 4110 человек находятся на карантине, а под наблюдением врачей с положительными тестами лечатся 1184 пациентов. С подозрением на инфекцию остаются более тысячи жителей региона. Полностью выздоровели 464 пациента. 18 мая ни одного не выписали домой. Смертность также не растет, всего от «ковид» умерли 13 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU