2020-05-12T16:14:09+03:00
Общество

В Волгоградской области школьные звонки пройдут в режиме онлайн

Из-за распространения коронавирусной инфекции пришлось отказаться от традиционного формата
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Последний звонок для школьников Волгоградской области проведут, правда, в онлайн-формате. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в оперштабе на брифинге 12 мая. Такие правила диктует сложившаяся обстановка с распространением коронавирусной инфекции. Да и возможность подключиться к мероприятию по интернету есть практически у каждого. Это лучше, чем ничего.

- Понимаем, насколько для детей это важное событие. Отработав вместе с муниципальными образованиями подготовку мероприятий к 9 мая и увидев, какой интерес был у ребят, мы пришли к выводу, что детям онлайн-формат интересен. Мы разрабатываем акцию по школьному звонку для того, чтобы учащиеся чувствовали себя причастными к данному событию, - рассказала «КП-Волгоград» заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева.

На повестке дня остается вопрос о сроках окончания дистанционного обучения. Решение обещали озвучить в ближайшее время. Точно известно, что учиться дети будут минимум до 15 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде ночью закроют железнодорожный переезд
В Волгоградской области школьные звонки пройдут в режиме онлайн
Большие магазины в Волгограде пока не откроют
В Урюпинске суд решил не госпитализировать пенсионерку, которой врачи поставили COVID-19
В Волгограде лечение больного коронавирусом в реанимации стоит около 200 тысяч рублей
В Николаевском районе 127 зараженных коронавирусом: проводится эпидрасследование
Волгоградцам 60+ бесплатно выдадут маску и перчатки
В провизорном госпитале по коронавирусу в Волгограде число медиков с пневмонией выросло до шести
На майских праздниках патрули оштрафовали 184 волгоградца за нарушение самоизоляции
В Волгограде День Победы отметят еще раз
Волгоградец на такси уехал в Воронеж за дозой наркотиков
Коронавирус в Волгоградской области: плюс 74 заболевших за сутки