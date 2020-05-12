В Волгоградской области школьные звонки пройдут в режиме онлайн

12 Май 2020 2020-05-12T16:14:09+03:00

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Последний звонок для школьников Волгоградской области проведут, правда, в онлайн-формате. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в оперштабе на брифинге 12 мая. Такие правила диктует сложившаяся обстановка с распространением коронавирусной инфекции. Да и возможность подключиться к мероприятию по интернету есть практически у каждого. Это лучше, чем ничего.

- Понимаем, насколько для детей это важное событие. Отработав вместе с муниципальными образованиями подготовку мероприятий к 9 мая и увидев, какой интерес был у ребят, мы пришли к выводу, что детям онлайн-формат интересен. Мы разрабатываем акцию по школьному звонку для того, чтобы учащиеся чувствовали себя причастными к данному событию, - рассказала «КП-Волгоград» заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева.

На повестке дня остается вопрос о сроках окончания дистанционного обучения. Решение обещали озвучить в ближайшее время. Точно известно, что учиться дети будут минимум до 15 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU