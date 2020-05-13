2020-05-13T09:41:05+03:00
Общество

В Волгограде участок дороги на Электролесовской сдадут в октябре 2020 года

Основание будущей магистрали готово уже на 90%
Екатерина СИМОХИНАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Дорога от улицы Автомобилистов до ТРЦ "Акварель" уже приобрела очертания.Дорога от улицы Автомобилистов до ТРЦ "Акварель" уже приобрела очертания.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Дорога по улице Электролесовской, которая станет дублером Второй продольной магистрали в Волгограде, уже приобретает очертания. Основание дороги за 196 миллионов готово на 90%, дорожная техника разравнивает насыпь, и подрядчик готовится к устройству верхнего асфальтобетонного слоя. Уже в октябре 2020 года подрядчик должен сдать первый участок дороги – от улицы Автомобилистов до торгово-развлекательного комплекса «Акварель». Сегодня, 13 мая, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заехал посмотреть, как идут работы. Ведь проект очень важный для города – в этой части у Второй Продольной нет никакого дублера, и если какое-то ЧП.

Техника разравнивает основание уже под укладку асфальта. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Техника разравнивает основание уже под укладку асфальта.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Продление улицы Электролесовской в Волгограде – проект, важность которого трудно переоценить. Дорога практически соединит шесть районов города – от Тракторозаводского до выезда на границе Кировского и Красноармейского районов. Работы разделены на два этапа, и первый мы завершим уже в этом году. Мы знаем, какие пробки на Второй Продольной на этом участке, еще и из-за того, что огромное количество людей ездит в крупнейший торговый центр Волгограда. И эта дорога даст дополнительную транспортную доступность данного объекта и создаст более благоприятные условия для движения всего транспорта, - отметил Андрей Бочаров и забрался на колодец ливневки, заглядывая внутрь.

Виталий Лихачев объяснил, как устроена система ливневой канализации: все стоки будут попадать в большой коллектор и, пройдя через ливневые очистные сооружения, в очищенном виде попадать в Волгу.

Автомобилисты, которым приходится в час пик постоять в пробках у «Акварели», давно мечтали о дублирующей дороге. Но все понимали, что дорого это и очень проблематично.

Да, проект сложный, поэтому строительство разбили на два этапа. В прошлом году переложили все сети – электро и газоснабжения, которые оказались на пути новой дороги, затем с нуля обустроили новую ливневую канализацию, разровняли территорию и сделали земляную насыпь. Деньги Волгограду выделили из федерального бюджета.

Для новой дороги сделали с нуля новую ливневую канализацию. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Для новой дороги сделали с нуля новую ливневую канализацию.Фото: Екатерина СИМОХИНА

ТТХ

Протяженность – 1,436 км

Количество полос движения – 4

Расчетная скорость – 70 км/ч

Ширина средней полосы движения – 3,5 метра

ИСТОЧНИК KP.RU

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