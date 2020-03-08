2020-03-08T16:54:45+03:00
Общество

Строительство дороги на Электролесовской в Волгограде попало на видео

Благодаря хорошей погоде дорожники успели снять грунтовый слой до наступления весны [видео]
Юлия Данильченко
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Новая дорога на улице Электролесовской, которая соединит Кировский и Советский районы Волгограда, уже приобретает первые контуры. Как только установилась хорошая погода, дорожники «ДСЭР Советского района» приступили к активным работам: сняли грунт, делают щебеночно-песчаную подушку. Строительство полноценного дублера Второй Продольной попало на ютуб. Автором стал пользователь «Электротранспорт Волгограда».

На кадрах видны масштабы запланированного. Работы у подрядчика очень много, но и результат того стоит. «Электротранспорт» добавил комментарий, что от появления этой дороги зависит судьба троллейбуса №18, который исчез с магистралей еще в 2017 году, что очень возмутило горожан.

Строительство продолжения улицы Электролесовской (Март 2020).Город Волгоград. Строительство продолжения улицы Электролесовской позволит разгрузить Вторую продольную магистраль. Одним из основных вопросов является сохранение инфраструктуры троллейбуса №18. Волгоград ждет возвращения и продления троллейбуса №18 в центральные районы.

Добавим, ремонт и строительство магистралей проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU

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Строительство дороги на Электролесовской в Волгограде попало на видео
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