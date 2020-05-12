АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает о переносе даты проведения электронного аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский») на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда, являющегося собственностью ПАО Сбербанк, с 15.05.2020 с 11.00 (мск) на 29.05.2020 на 11.00 (мск) по Лоту №1 (РАД-201019):

Лот 1: Часть девятиэтажного нежилого здания с цокольным и техническими этажами, кадастровый номер 34:34:040037:412, общая площадь: 16 740 кв.м, расположенного по адресу: Волгоградская область, город Волгоград, улица Коммунистическая, дом 40. В аренду передаются нежилые помещения общей площадью 636 кв.м., расположенные на 3 этаже.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды: 11 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 – 156 075 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 – 104 050 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 156 075 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 5 202 руб. 50 коп.

Шаг аукциона на понижение – 10 405 руб. 00 коп.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Электронный аукцион будет проводиться 29 мая 2020 года с 11:00

на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»

по адресу www.lot-online.ru.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Прием заявок с 27.12.2019 по 28.05.2020 до 15:00.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 27.05.2020.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 28.05.2020.

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении принимается время сервера

электронной торговой площадки)

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