2020-05-12T11:56:27+03:00
Общество

«Комсомольская Правда» поздравила жителей «Котельниково – Земля Героев» с Днем Победы

Город Котельниково – уникальное место, где на протяжении веков происходят события, имеющие решающее значение не только для России, но и всего мира
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Фото: ЕвроХим.Фото: ЕвроХим.
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Именно здесь родились знаменитые, воспетые в народном творчестве казачьи атаманы Емельян Пугачев и Степан Разин. Другой уроженец Котельниковского района Александр Землянухин стал героем войны 1812 года и самым известным на Западе представителем казачьего сословия.

В годы Великой Отечественной войны в степях Котельниковского района совершилось событие, положившее начало полному разгрому немецко-фашистских войск. Уничтожением армии Манштейна под Котельниково советские войска начали Сталинградское сражение, победа в котором стала отправной точкой наступательного движения на фашистов и их изгнания с территории страны.

А сейчас в Котельниково реализуется уникальный в новейшей истории России масштабный проект строительства с нуля современного предприятия по добыче и обогащению калийных солей Гремячинского месторождения – тоже, кстати, уникального по объемам полезного ископаемого.

Котельниковцы, вдохновленные примером своих героических предков, активно развивают потенциал своего города. Котельниково переживает этап активного культурного, социального и промышленного роста, заметного не только на уровне региона, но и страны в целом.

История «Котельниково – Земли Героев» настолько самобытна и необычна, что «Комсомольская Правда» посчитала нужным рассказать ее всей стране в праздничном выпуске своей газеты https://www.kp.ru/daily/27127/4213483/ .

Праздничные номера федеральной газеты со статьей о городе Котельниково жителям города в День Победы передали волонтеры из числа сотрудников «ЕвроХим-ВолгаКалия».

Этот подарок очень важен и дорог для котельниковцев, которые встречают 75-ю годовщину Победы с особым чувством. Дело в том, что инициативу жителей по восстановлению исторической памяти в проекте развития бренда территории «Котельниково – Земля Героев» поддерживают местные власти. И в настоящий момент руководители муниципалитета ведут работу по увековечиванию памяти о подвиге участников Котельниковской операции почетным званием «Город воинской славы», которое присваивается городам Российской Федерации, жители которых проявили мужество, стойкость и массовый героизм в защите своей родины.

Так котельниковцы исполняют свой долг перед дедами и прадедами - передают память об их подвигах будущим поколениям, и своим единством, сплочённостью, свершениями в мирном труде обеспечивают дальнейшее развитие и процветание своей героической земле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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