2020-05-12T09:59:19+03:00
Экономика

ВТБ готов к внедрению новой программы поддержки предприятий, пострадавших от COVID-19

ВТБ готов к внедрению специальной кредитной программы
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ВТБ готов к внедрению специальной кредитной программы поддержки занятости для всех предприятий пострадавших от распространения коронавируса отраслей, озвученной Президентом России и предполагающей краткосрочное кредитование в размере МРОТ на каждого сотрудника по льготной ставке 2% годовых сроком до апреля 2021 года.

«ВТБ активно реализует все существующие на сегодня меры поддержки бизнеса и планирует работать по новой программе. В совокупности с уже применяющимися инструментами новый кредитный механизм позволит предпринимателям начать поэтапное восстановление своей работы после окончания периода ограничений, связанных с пандемией COVID-19», - отметил Денис Бортников, заместитель президента-председателя правления банка ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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