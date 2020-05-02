В Волгограде первая майская гроза обернулась потопом на дорогах

Второе мая порадовало первой майской грозой и ливнем. Началось все с северным районов Волгограда. К полудню туча пришла в Советский и Кировский районы. Большинство волгоградцев наблюдало за стихией из окон своих квартир и дач - все-таки самоизоляция. Не повезло тем, кто оказался в это время в машине на дорогах. Уже по невеселой волгоградской традиции после дождя улицы поплыли, особенно основные волгоградские магистрали: Первая и Вторая Продольные. Ливневые канализации, которые усиленно чистят в последнее время, все-равно не справляются со своей функцией. Поток воды доставал до бамперов и выше. Несколько машин встали, создавая пробки. Досталось и пешеходам, многим пришлось выплывать из своих подъездов. А в доме по улице Алексеевская, 21 в Советском районе затопило подъезд. Воду пришлось черпать ведрами. Оказалась в воде девятиэтажка на Ангарском. Там залило дождем крышу дома. Вода через квартиры и подъезд стекала потоком вниз.

Закапало с потолка в палатах больницы №7. Ремонт там был совсем недавно. Затопило технику в магазине М-Видео в Советском районе.

В Среднеахтубинском районе к дождю добавился и крупный град - для дачников настоящая беда. Погубили будущий урожай градины и в Суровикинском районе.

Волгоградцы делятся видео стихии в соцсетях. На этот раз «звездой» стал Советский район. В районе Зеленого кольца машины двигаются с черепашьей скоростью, чтобы вода не залила двигатель. Многие напоминают крейсеры, рассекающие просторы волгоградских дорог.

Много воды и на спуске со СХИ, превратилась в море улица Электролесовская. В тоннеле на Тулака воды было так много, что она залила салон автобуса №95. Из транспорта пассажиры вышли с мокрыми ногами.

zyubinakatia Потоп на улицах Волгограда: 2 мая 2020 года

Как всегда затопило проезд Дорожников, оказалось много воды на Каче. Из-за этого даже пришлось на время остановить движение спецтрамваев. Мэрия считает, что ливневки справились со своей задачей.

ghest_vlg В Волгограде на Электролесовской затопило автобус №95

Правда, на этот раз остался на месте "Волгоград Арена". Стадион, который стал объектом многочисленных чуток и мемов из-за поплывшего склона, на этот раз устоял. Правда, властям пришлось потратить немало денег, чтобы его хорошенько укрепить.