В Волгограде первая майская гроза обернулась потопом на дорогах
Второе мая порадовало первой майской грозой и ливнем. Началось все с северным районов Волгограда. К полудню туча пришла в Советский и Кировский районы. Большинство волгоградцев наблюдало за стихией из окон своих квартир и дач - все-таки самоизоляция. Не повезло тем, кто оказался в это время в машине на дорогах. Уже по невеселой волгоградской традиции после дождя улицы поплыли, особенно основные волгоградские магистрали: Первая и Вторая Продольные. Ливневые канализации, которые усиленно чистят в последнее время, все-равно не справляются со своей функцией. Поток воды доставал до бамперов и выше. Несколько машин встали, создавая пробки. Досталось и пешеходам, многим пришлось выплывать из своих подъездов. А в доме по улице Алексеевская, 21 в Советском районе затопило подъезд. Воду пришлось черпать ведрами. Оказалась в воде девятиэтажка на Ангарском. Там залило дождем крышу дома. Вода через квартиры и подъезд стекала потоком вниз.
Закапало с потолка в палатах больницы №7. Ремонт там был совсем недавно. Затопило технику в магазине М-Видео в Советском районе.
В Среднеахтубинском районе к дождю добавился и крупный град - для дачников настоящая беда. Погубили будущий урожай градины и в Суровикинском районе.
Волгоградцы делятся видео стихии в соцсетях. На этот раз «звездой» стал Советский район. В районе Зеленого кольца машины двигаются с черепашьей скоростью, чтобы вода не залила двигатель. Многие напоминают крейсеры, рассекающие просторы волгоградских дорог.
Много воды и на спуске со СХИ, превратилась в море улица Электролесовская. В тоннеле на Тулака воды было так много, что она залила салон автобуса №95. Из транспорта пассажиры вышли с мокрыми ногами.
Как всегда затопило проезд Дорожников, оказалось много воды на Каче. Из-за этого даже пришлось на время остановить движение спецтрамваев. Мэрия считает, что ливневки справились со своей задачей.
Правда, на этот раз остался на месте "Волгоград Арена". Стадион, который стал объектом многочисленных чуток и мемов из-за поплывшего склона, на этот раз устоял. Правда, властям пришлось потратить немало денег, чтобы его хорошенько укрепить.
ИСТОЧНИК KP.RU