2020-04-21T11:04:37+03:00
Общество

Очередь как перед Новым годом: в Волгограде открылись салоны красоты

Парикмахерские и маникюрные кабинеты соблюдают правила: только по записи и не больше одного клиента в помещении
Екатерина СИМОХИНА
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Мастерам разрешили работать только в масках и перчатках.Мастерам разрешили работать только в масках и перчатках.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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21 апреля в Волгоградской области открылись салоны красоты, парикмахерские и бьюти-студии – где "рисуют" брови и делают маникюр. Несмотря на риск заразиться, многие мужчины мечтали уже расстаться с пышной шевелюрой, а женщины - закрасить седину, снять гель-лак, подкорректировать брови. Теперь все это можно. Правда, с соблюдением ряда условий и строго по записи. А запись как перед Новым Годом – за неделю-две вперед.

Знакомый голос администратора в трубке как из какой-то прошлой жизни.

- Ой, вы работаете? - не верю собственным ушам.

- Да. К какому мастеру вас записать? - спрашивает администратор.

У того, к которому я хожу, ближайшее свободное время только через неделю. На вторник, в разгар рабочего дня. Хотя меня беспокоит больше то, что совсем непонятно, где и как мы с вами будем через неделю. Дай Бог, чтобы в добром здравии.

- Желательно приходить в маске, - заканчивает разговор администратор.

Рассказываю подругам о том, что мне удалось. Но оказалось, что одна из них записалась на стрижку еще в субботу, когда только стало известно, что парикмахерским разрешат открыться. Две другие уже сидят на маникюре.

По дороге на работу прохожу мимо огромных окон бьюти-студии на улице Мира. Несмотря на то, что только 9 утра, здесь зажгли лампы, а мастера старательно пилят ногти. И маникюрщицы, и клиентки – в масках. На огромное помещение только два клиента в разных концах студии (по правилам положено 10 квадратных метров на посетителя).

Салоны могут работать только при наличии бактерицидных ламп. В продаже их уже нет, делают под заказ, чтобы работать. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Салоны могут работать только при наличии бактерицидных ламп. В продаже их уже нет, делают под заказ, чтобы работать.Фото: Екатерина СИМОХИНА

В барбер-шопах не менее счастливые мужчины. О возобновлении работы салонов они мечтали сильнее, чем матчей английской премьер-лиги.

- У нас запись - один клиент в два часа. После каждого обработка помещения. Сделали на заказ бактерицидную ультрафиолетовую лампу, в продаже их уже давно нет. После лампы проветриваю студию, чтобы не было запаха, - рассказывает администратор "Барбер-шопа 11" на улице Советской Виктория. - Убираю помещение с хлоргексидином, дезинфицирую все поверхности и инструменты после каждого клиента. Мастер работает в маске и перчатках.

Бизнес согласен на все условия, чтобы выжить.

Напомним, в салонах разрешили оказывать не все услуги. Определен особый перечень.

Помимо салонов красоты, сегодня открылись фотоателье, мастерские по ремонту и пошиву одежды, обуви, мебели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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