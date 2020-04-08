2020-04-08T16:47:42+03:00
Общество

Уволить нельзя оставить

Сегодня перед операторами социального питания, которые испытывают большие экономические проблемы, встает новый вызов: что делать с теми слухами, которые массово распространяются в СМИ и социальных сетях
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Фото: ПСПИОН.Фото: ПСПИОН.
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Вероятнее всего, самый верный путь – быть открытыми и честно рассказывать о происходящих событиях.

Вчера появилась новость про то, что якобы происходят массовые увольнения поваров в детских садах Волгограда. Разобраться в ситуации получилось при непосредственном обращении к оператору социального питания. Как нам пояснили, сотрудников очень много, кто-то не до конца может понимать ситуацию, поэтому со всеми проходят индивидуальные беседы. На самом деле, 31 марта происходила стандартная процедура прекращения срочных трудовых договоров, после которой сразу 1 апреля заключался новый договор. На сегодняшний день, по данным ИП Стрельников А.В., все сотрудники продолжают сохранять свои рабочие места.

Оператор питания ИП Стрельников А.В. нашел сотрудника, от которого поступало обращение. В ходе личного общения выяснилось, что женщина, которая работает в детском саду, просто недопоняла информацию из пришедшего СМС-сообщения. Когда ей рассказали, что идет обычное переоформление трудового договора, женщине стало легче. Более того, после этого она сама позвонила в редакцию и пояснила, что дала изначально неверную информацию и выступила с просьбой изменить текст статьи.

По словам оператора питания, сегодня они делают все возможное для того, чтобы пройти время кризиса с минимальными потерями и максимально сохранить коллектив.

«При всей сложности ситуации есть понимание социальной ответственности у бизнеса. Сегодня для оператора очень важно пережить этот период, чтобы сохранить коллектив и оставить надежду на будущее для всех сотрудников. Чтобы после завершения все могли спокойно выдохнуть и вернуться к работе. Мы очень благодарны всем сотрудникам, так как они понимают ситуацию и поддерживают нас и друг друга», - заявил представитель оператора питания.

Ирина Симонова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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