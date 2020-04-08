2020-04-08T15:08:37+03:00
Общество

АО «Российский аукционный дом» сообщает

Электронный аукцион 17 апреля 2020 года по Лоту №1 (РАД-212562) перенесен на 22 мая 2020 года
Поделиться:
Изменить размер текста:

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом», сообщает о переносе даты проведения электронного аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский»), с 17.04.2020 с 10.00 (мск) на 22.05.2020 на 10.00 (мск) по продаже объекта недвижимости Лот №1 (РАД-212562):

Лот №1:

Помещение, назначение: нежилое, площадь: 446,1 кв.м., номер, тип этажа, на котором расположено помещение: Этаж №1, Этаж №2, кадастровый номер 34:08:120202:13201, расположенное по адресу: Волгоградская область, Иловлинский р-н, р.п. Иловля, ул. Буденного, д. 2

Начальная цена Лота №1 – 3 858 400 руб., с учетом НДС 20%.

Сумма задатка – 385 840 руб.

Шаг аукциона – 192 920 руб.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц, кроме следующих ограничений (обременений):

1. Договора аренды нежилого помещения № 1 от 18.03.2016 г., заключенного с ООО «Сбербанк - Сервис», площадь аренды 10,8 кв.м., срок действия 11 месяцев, с условием автоматической пролонгации, количество пролонгаций не ограничено;

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем/единственным участником аукциона предварительного и основного Договора аренды части Объекта – нежилых помещений общей площадью не более 250 кв.м., расположенных на 1 этаже и на 2 этаже Объекта, для размещения дополнительного офиса Волгоградского отделения № 8621 ПАО Сбербанк.

Электронный аукцион будет проводиться 22 мая 2020 года с 10:00

на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»

по адресу www.lot-online.ru.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Прием заявок с 18.03.2020 по 21.05.2020 до 15:00.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 20.05.2020.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 21.05.2020.

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении принимается время сервера

электронной торговой площадки).

Реклама.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
УРАЛСИБ разработал антикризисную программу поддержки клиентов
Готов наполовину: в Волгограде военный медцентр сдадут в конце апреля
На волгоградских ж/д вокзалах и станциях разметкой обозначили социальную дистанцию
Режим работы почты в Волгограде в период самоизоляции: как и что будет работать
Никакой давки: для волгоградцев пустили больше транспорта по трем спецмаршрутам
В Калаче-на-Дону строят новый 25-метровый бассейн
Самоизоляция в Волгограде: кто может составлять протоколы за нарушение режима
Коронавирус в Волгограде: роддом №1 освобождают от беременных и рожениц
Волгоградке грозит восемь лет колонии за «волшебные бобы» для похудения
На коронавирус в Волгоградской области проверяют приезжих из Москвы
Новый вид мошенничества: волгоградцам предлагают «лекарства» от коронавируса
В Волгоградской области в 2020 году построят 11 детских садов и две школы
Движение по дороге у «Акварели» в Волгограде частично перекроют на два дня
Как дезинфицируют подъезды в Волгограде для профилактики коронавируса
Из-за коронавируса к волгоградским фермерам на поля не приехали шесть тысяч гастарбайтеров
Коронавирус в Волгограде: медики с детьми вынуждены брать отпуск
В Волгограде дорожают лук, морковь и яйца, но это не из-за коронавируса
Самоизоляция в Волгограде: почти пять тысяч школьников уже получили продуктовые пайки
Ночной мороз и утренний автополив: в Волгограде покрылся льдом парк в пойме Царицы
Волгоградской области выделили 5,5 миллиона рублей на жилье для ветеранов
На юге Волгограда легковушка протаранила автобус и фуру: четыре человека в больнице
За сутки на волгоградских дорогах сбили двух детей
В 2020-м из аварийного жилья переедут более тысячи волгоградцев
Самоизоляция в Волгограде: среди нарушителей 7 карантинщиков и 12 предпринимателей
Коронавирус в Волгограде, новости на 8 апреля 2020: 26 заболевших, новая «инфекционка» и первые штрафы нарушителям
#физранаудаленке: Елена Исинбаева и Татьяна Лебедева в период коронавируса проводят фитнес-чемпионат
Накопительные счета и вклады в апреле станут выгоднее