2020-04-09T15:27:21+03:00
Общество

В Волгограде обследуют Родину-мать

Состояние и безопасность монумента «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане оценят эксперты
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Так выглядит сейчас Родина-мать на Мамаевом кургане. Фото: музей-заповедник «Сталинградская битва»Так выглядит сейчас Родина-мать на Мамаевом кургане. Фото: музей-заповедник «Сталинградская битва»
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Уже несколько лет знаменитый монумент «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане в Волгограде переживает масштабную реставрацию. Сначала заменили стягивающие скульптуру изнутри канаты. Затем заделали все трещинки и избавили монумент от полувековой грязи. К 9 мая 2020 года Родину-мать откроют для посетителей. А пока музей-заповедник «Сталинградская битва» объявил тендер по отбору организации, которая оценит эксплуатационную надежность и безопасность всего мемориального комплекса героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане. Оценили работы в 4.1 миллиона рублей.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы электронного аукциона, специалистам предстоит оценить долговременную безопасность самой Родины-матери, а также провести инструментальный мониторинг большой подпорной стены перед входом в Зал Воинской Славы. Подрядчика выберут 22 апреля. А сами исследования будут проводить в три этапа с момента заключения контракта по 15 декабря 2020 года. Каждый этап комплексных натурных наблюдений рассчитан на квартал.

- Цель обследования - оценка надежности строительных конструкций и определение факторов и условий их обеспечения, а также выявление степени физического износа конструкций с установлением причин, - говорится в техническом задании.

Эксперты должны будут три квартала наблюдать за строительными конструкциями, регистрировать амплитуды колебаний внутренних канатов Родины-матери, протестировать в динамической нагрузке систему «меч-рука», а также обследовать инженерные системы. А на подпорной стене - наблюдать за трещинами при помощи ультразвуковых и механических приборов. Кроме того, специалисты проследят за подвижками склона, деформацией и креном скульптуры Родины-матери, проведут и гидрологические исследования.

На сегодняшний день реставрация главного монумента на Мамаевом кургане вышла на финальную стадию.

- Все основные виды реставрационных работ, которые были в контракте, практически выполнены. Остался стилобат – основание монумента, доведение рулонного газона до идеального состояния. К 75-летию Победы эти работы будут выполнены в полном объеме и качественно, - заявил руководитель проекта Владимир Антонов.

Как сообщили «КП-Волгоград» в музее-заповеднике, уже после Дня Победы сделают ремонт серпантинной дорожки и лестниц, ведущих к подножию Родины-матери.

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Железную паутину строительных лесов вокруг Родины-матери давно разобрали. Сейчас реставраторы восстанавливают стилобат - основание монумента. Его решили не облицовывать вновь гранитом, а вернуть вид и форму, изначально задуманную Евгением Вучетичем. В авторском варианте постамент был почти на полметра ниже и уже (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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