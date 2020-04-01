Памятка пациентам с подозрением на онкологическое заболевание

Сталкиваясь с подозрением на онкологическое заболевание, крайне важно как можно раньше установить диагноз, начать лечение и не упустить драгоценное время, поэтому пациентам нужно знать свои права в системе обязательного медицинского страхования и сроки оказания медицинской помощи.

Какие же этапы нужно пройти пациенту?

Во время приема врач должен выдать направление на консультацию к онкологу. Срок выдачи направления 1 день.

Сроки проведения исследований/получения заключений:

1. Цито/гистологическое исследование биологического материала – 7 рабочих дней;

2. Компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ диагностика) – 7 рабочих дней.

В зависимости от медицинских показаний, технической возможности медицинской организации, опыта и квалификации специалиста эти исследования могут быть выполнены в медицинской организации более высокого уровня. В этом случае врач должен перенаправить пациента в подобную медицинскую организацию. При этом срок выполнения исследований должен быть соблюден.

Срок ожидания госпитализации составляет 7 рабочих дней.

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Обращаем внимание на то, что сроки проведения консультаций врачей и исследований указаны максимальные. Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед», то при несоблюдении сроков оказания медицинской помощи вы можете обратиться в страховую компанию, оставив запрос на официальном сайте www.sogaz-med.ru или позвонив по телефону контакт-центра 8-800-100-07-02.

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ №710-р от 21.03.2020 г., в целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции, во всех лечебных учреждениях временно приостановлено проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации.

Лицензия ОС 3230-01 от 28.02.2019г. Реклама