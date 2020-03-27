АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» продолжит бесконтактный прием с 6 апреля

С 06.04.2020 (понедельник) в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» переходят на бесконтактный прием документов от абонентов. Связаться со специалистами компаний, направить заявления, обращения, жалобы и прочие документы можно любым из следующих способов.

Уважаемые абоненты, просим вас со всей ответственностью отнестись к режиму самоизоляции. Исключите встречи с родственниками и друзьями, старайтесь выходить из дома только в случае необходимости. Берегите себя и своих близких!