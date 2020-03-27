2020-03-27T11:48:28+03:00
Экономика

АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» продолжит бесконтактный прием с 6 апреля

Неделя с 30 марта объявлена нерабочей согласно Указу Президента РФ от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
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С 06.04.2020 (понедельник) в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» переходят на бесконтактный прием документов от абонентов. Связаться со специалистами компаний, направить заявления, обращения, жалобы и прочие документы можно любым из следующих способов.

Уважаемые абоненты, просим вас со всей ответственностью отнестись к режиму самоизоляции. Исключите встречи с родственниками и друзьями, старайтесь выходить из дома только в случае необходимости. Берегите себя и своих близких!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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