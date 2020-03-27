Безопасность под контролем

Стоит отметить, что полностью остановить работу служб, обеспечивающих безопасность на газифицированных объектах, невозможно. Подразделения, отвечающие за бесперебойное газоснабжение и функционирование коммунальной инфраструктуры, должны трудиться, иначе жители могут лишиться тепла и газа, вырастет аварийность на газовых сетях, что недопустимо.

Согласно Постановлению № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» периодичность технического обслуживания должна проводиться не реже 1 раза в год. Своевременная проверка газового оборудования и устранение неполадок позволяет обеспечить безопасность всего жилого дома. Аварийно-диспетчерская служба ООО «Газпром газораспределение Волгоград» и АО «Волгоградгоргаз» работает круглосуточно (04, либо с мобильного 104) и выезжает на все заявки о запахе газа незамедлительно.

Руководство предприятия внимательно следит за ситуацией, и принимает все необходимые меры по обеспечению безопасности сотрудников и потребителей. Сотрудники ООО «Газпром газораспределение Волгоград» и АО «Волгоградгоргаз» каждое утро измеряют температуру для контроля самочувствия.

Персонал компании обеспечен антисептическими средствами, создан запас дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников. На предприятии усилена дезинфекция - проводится обработка спецсредствами всех общедоступных поверхностей. Весь персонал проинформирован о симптомах коронавирусной инфекции, действиях в случае заболевания и мерах личной профилактики.