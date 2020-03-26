2020-03-26T16:36:47+03:00
Общество

Роды принимали целой бригадой: в Волгограде родила женщина весом 220 килограмм

У волгоградки появилась на свет здоровая девочка
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Сейчас малышка и мама находятся под наблюдением медиков, но чувствуют себя хорошо.Сейчас малышка и мама находятся под наблюдением медиков, но чувствуют себя хорошо.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Волгоградском перинатальном центре №2 сложные случаи у рожениц – не редкость, но в середине марта здесь провели поистине уникальные роды – на операционном столе оказалась женщина с весом 220 килограммов.

Эта волгоградка давно страдает от избыточной массы тела, и так же давно она мечтала о ребенке. Когда медики узнали о ее беременности, женщину под личный контроль взяла главврач ВОКПЦ-2 Татьяна Веровская. Она смогла пролонгировать беременность, хотя протекала она непросто - на фоне тяжелых патологий здоровья женщины. Но волгоградка все же выносила ребенка.

И вот 18 марта настал час родов.

- К операции сотрудники перинатального центра готовились заранее: пригласили смежных специалистов из других лечебных учреждений (кафедры акушерства и гинекологии ФУВ, кафедры анестезиологии и реанимации ВолГМУ, сотрудников больницы №25»). Технически сложная и уникальная операция выполнялась расширенной бригадой сотрудников перинатального центра, - рассказывают «КП-Волгоград» в облздраве.

К счастью, все прошло удачно. На свет появилась здоровая девочка весом 2470 граммов и ростом 49 сантиметров.

- В настоящее время мама и новорожденная чувствуют себя удовлетворительно и находятся под наблюдением медиков, - уточняют в облздраве.

Напомним, что это не первый такой случай в Волгоградской области. Буквально год назад - в феврале 2019-го в Калачевскую больницу с криками "Я рожаю!" приехала 35-летняя жительница Клетского района. Женщина вообще не знала о беременности, пока не начались схватки. А все потому что при своем весе более 200 кило просто не заметила, как внутри вырос ребенок. К счастью, волгоградские врачи спасли и маму и малышку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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