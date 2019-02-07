2019-02-07T15:53:13+03:00
Общество

"Я что, рожаю?!": 200-килограммовая волгоградка не заметила седьмую беременность

Ее пятикилограммовая дочка находится в реанимации
Екатерина МАЛИНИНА
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Мать и ребенка спасли благодаря врачам калачевского роддома. Фото: сайт Калачевской ЦРБМать и ребенка спасли благодаря врачам калачевского роддома. Фото: сайт Калачевской ЦРБ
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В Калачевскую больницу 43-летняя жительница Клетского района приехала с криками «Я рожаю». Женщина ехала по делам в Волгоград, когда почувствовала боли внизу живота. Женщина понятия не имела, что вот уже девять месяцев носит под сердцем ребенка.

Все дело в том, что в роженице оказалось 200 килограммов веса. Роды были непростыми. При такой массе тела у женщины развился сахарный диабет, гипертония, варикоз. Для благополучного разрешения калачевским медикам пришлось задействовать не только акушера и неонотолога, но и врачей других отделений. Отдельно пришлось держать живот.

Девочка родилась весом пять килограммов. У нее врожденная пневмония. Малышку отправили в Волгоград на лечение. Ребенок сейчас в реанимации Волгоградской детской областной больнице. Мама также находится на лечении.

Это уже седьмой ребенок у жительницы отдаленного хутора Клетского района. У нее свое большое хозяйство, воспитывает деток она одна. Отцы у них разные, но женщина заботится о них с любовью.

Правда, у врачей к волгоградке много претензий. Ведь при таких серьезных диагнозах она на учет в больницу не вставала и лечиться не хотела. Чудо, что и мама и ребенок живы. Риск оставить сиротами всех остальных детей был очень большой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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