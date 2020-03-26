«Не знала, что там опасно»: в разгар коронавируса учительница прилетела из ОАЭ и неделю вела уроки в школе

«Учительница из нашей школы, которая преподает у моих старших детей историю, видимо, обладая высоким интеллектом, смоталась по-быстрому в ОАЭ. Эта «умница» прилетела в Волгоград как раз с нулевой пациенткой, у которой нашли коронавирус, и умудрилась неделю учить наших детей!» - этот пост на своей страничке Facebook оставил волгоградец Виталий Потапов.

Речь об учительнице истории из волгоградской школы №33 Ольге Акимовой*. Ситуация очень напоминает ту, что случилась в Ставропольском крае, где главный инфекционист региона Ирина Санникова втайне от всех отдохнула в Мадриде и заразилась коронавирусом, а после больше недели ходила на работу. Правда, у волгоградки пока опасную заразу не нашли.

ВЗЯЛА БОЛЬНИЧНЫЙ И РВАНУЛА НА ОТДЫХ

Пока Ольги Акимовой не было в школе, детям говорили, что она на больничном. На самом же деле учительница собрала чемодан и преспокойно улетела в ОАЭ. Это было в начале марта, когда во всех новостях только и говорили о коронавирусе, а позже вспышку COVID-19 объявили пандемией. Только в эти дни волгоградка делала яркие фотографии на песчаном пляже, хвасталась ими в соцсетях и думать не думала о проблемах.

А в это время Роспотребнадзор, оперштабы и СМИ настоятельно просили всех, кто возвращается в Россию, сдаваться на карантин. Только вот прилетев в Волгоград 15 марта, Ольга не торопилась читать новости. Уже 16 числа вышла на работу учить детишек.

«ДУМАЛА, ЧТО В ЭМИРАТАХ БЕЗОПАСНО!»

Целую неделю учительница ходила на уроки. Наверняка коллеги видели фотографии после отпуска в Эмиратах, но никто и не думал поинтересоваться, почему женщина не на карантине.

- Мои дети учатся в 5 и 7 классе. Недавно дочь пришла с температурой, кашлем и больным горлом. Она переболела пневмонией осенью, организм ослаблен. И что нам теперь делать? Я считаю, отвечать за случившееся должна не только учительница, но и директор, допустивший подобное! – возмущается Виталий, выражая мнение всей школы.

Лишь 24 марта Ольга Акимова прочитала новость, которая ее напугала: «Нулевым пациентом, заразившимся коронавирусной инфекцией, стала вернувшаяся 15 марта из отпуска в ОАЭ жительница Волгограда». Только после этого учительница допустила мысль, что могла заразиться, ведь летела с носителем в одном самолете, и сдалась врачам. Она объяснила свое поведение тем, что «в Эмиратах же безопасно».

Руководство школы об инциденте говорить не желает.

- Никаких комментариев, все вопросы в департамент образования, - открестилась директриса.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, учительницу в тот же день посадили на карантин и взяли необходимые анализы. Первый тест на коронавирус показал отрицательный результат. Волгоградка пробудет в самоизоляции еще три дня (начало карантина считают со дня прилета). Напомним, в России за нарушение правил изоляции будут наказывать строго: до 7 лет тюрьмы, штрафы до 2 миллионов рублей.

*имена героев публикации изменены согласно законодательству

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