2020-03-25T10:56:08+03:00
Общество

Получите полисы ОМС единого образца

ООО «Капитал МС» приглашает жителей Волгограда и области в офисы филиала для замены полисов старого образца, выданные до 1 мая 2011 года
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С 2011 года на территории всей страны действует единая форма полиса обязательного медицинского страхования. Однако до сих пор не все жители Волгоградской области поменяли старые документы. Получение нового единого полиса помогает избежать путаницы, особенно в тех случаях, если вы обращаетесь в поликлинику или больницу не по месту страхования.

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«Полис обязательного медицинского страхования является документом, удостоверяющим ваше право на бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории Российской Федерации в объеме, предусмотренном базовой программой ОМС», - поясняет заместитель директора филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области Анна Сизова.

У полиса ОМС нового образца срок действия не ограничен. Он выдается всем бесплатно и имеет силу на всей территории страны. При этом каждый человек может иметь только один полис обязательного медицинского страхования.

Мы заботимся о вашем здоровье!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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