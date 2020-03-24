2020-03-24T11:27:51+03:00
Экономика

Инвестиционные облигации с потенциальной доходностью до 14,2% размещает ВТБ

Сбор заявок в рамках размещения трех новых выпусков инвестиционных облигаций банка проводят ВТБ Капитал Инвестиции
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Клиентам предложены стратегии, позволяющие заработать на росте курса рубля по отношению к доллару, индекса Мосбиржи и стоимости акций российских компаний. Инструменты предполагают полную защиту капитала. Потенциальная доходность при этом составляет до 14,2% годовых.

Облигации «USDRUB» будут находиться в обращении один год. В случае, если к дате погашения курс рубля укрепится по отношению к доллару, инвестор получит доходность по бумаге, соответствующую росту российской валюты в процентах, умноженному на определенный коэффициент (1,5-2,2, определяется в дату размещения бумаг). Доход не может быть выше 13,2%.

На срок 3 года и 1 неделя размещаются инвестиционные бонды «Индекс Мосбиржи». . Если за неделю до погашения будет зафиксирован рост индекса Мосбиржи, инвестор получит доход исходя из коэффициента участия, но не более 42,5% (соответствует 14,2% годовых при росте индекса на 50% с коэффициентом участия 85%). Облигации «Российские бренды» будут находиться в обращении 5 лет. В качестве базовых активов по ним используются акции Интер РАО, Полюс, ГМК «Норильский никель», Сбербанк. Выплата дохода производится раз в полгода: в случае, если все бумаги находятся на уровне не ниже уровня 95% от цены на дату размещения. В обратном случае дополнительный доход не выплачивается, но запоминается, и может быть получен инвестором при соблюдении такого условия в одну из последующих дат наблюдения. Ориентир по ставке дохода – до 9,5% годовых.

До 27 марта ведется сбор заявок на покупку бондов , в том числе в мобильном приложении «ВТБ Мои Инвестиции» – минимально можно вложить 10 тысяч рублей, приобретая 10 облигаций. Все бумаги погашаются по номинальной стоимости в конце срока обращения, таким образом вложения предполагают полную защиту капитала.

«Мы видим интерес рынка к инвестиционным облигациям. Предложить клиентам максимально широкий спектр возможностей для приумножения сбережений – наша стратегическая задача. ВТБ Капитал Инвестиции постоянно работают над диверсификацией продуктовой линейки и созданием самых актуальных решений», - прокомментировал Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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