SKODA KAROQ - плюсы и минусы авто отечественной сборки

Построенный на платформе MQB ŠKODA KAROQ пришёл в Россию спустя два с половиной года после старта европейских продаж. С февраля 2020 года автолюбители могут приобрести машину по приемлемой стоимости уже в Волгограде!

ŠKODA KAROQ – автомобиль последнего поколения, соответствующий новейшему уровню технологичности, безопасности и комфорта эксплуатации, считается одной из наиболее ожидаемых автоновинок 2020 года в России. Оправдает ли она ожидания российского автолюбителя?

Новый ŠKODA KAROQ: плюсы и минусы для России

Новый ŠKODA KAROQ отечественной сборки имеет ряд отличий от базовой модели, которая разработана для европейских дорог и выпущена двумя годами ранее. Для успешного старта в России чешским конструкторам пришлось специально адаптировать автомобиль к сложному климату и не слишком комфортным дорожным условиям.

Российская версия компактного внедорожника на базе MQB[1] – это первоначально две переднеприводные комплектации – Style[2] и Ambitions[3] с турбированными движками 1.1 TSI[4] (110 л.с.) с 6-ступенчатой МКПП/АКПП и 1.4TSI[4] (до 150 л.с.) с 8-ступенчатым автоматом DSG[5] и AISIN[6].

Преимущества нового ŠKODA KAROQ для России

Теперь поговорим о том, почему кроссовер должен обязательно понравиться российскому автолюбителю. «Плюсов» конструкторы предусмотрели много:

- Во-первых, динамика и экономичность автомобиля – оптимальны: даже с базовыми 1.1 TSI[4] и 1.4TSI[4], максимальная скорость составит до 200 км/час, разгоняться до «сотни» машина будет за 8.8 секунды, а потребление топлива в смешанном цикле составит до 5-6.5 литров.

- -вторых, при габаритах кузова 4380 х 840 мм и колесной базе 2.63 м, кроссовер компактен и маневрен, что дает ему несомненные преимущества при перемещении по тесным городским улицам, в интенсивном потоке транспорта на многополосном шоссе и в дорожных пробках.

- В-третьих, уже в конце нынешнего года на конвейерах в Нижнем Новгороде начнется выпуск полноприводной (4х4) модификации кроссовера, которая, по мнению экспертов рынка, станет наиболее востребованной для наших дорог. Такая энергоемкая подвеска в сочетании с максимальным дорожным просветом (183 мм) и легкосплаными 18- и 19-дюймовыми колесными дисками, обеспечат хорошую устойчивость, максимально мягкий ход, высокую проходимость и способность легко преодолевать препятствия на любом дорожном покрытии.

- Кроме того, кузов укреплен высокопрочными элементами и способен справиться с серьезными механическими нагрузками, а во «внедорожной» комплектации предполагается пакет Rough Road[7] – высокотехнологичная защита кузова от сильных ударов мелких камней и повышенная герметика двигателя, препятствующая попаданию пыли, грязи, воды.

- Наконец, новый ŠKODA KAROQ – обладатель максимальных «5 звезд» по уровню безопасности, полученных от Euro NCAP[8]. В автомобиле, в зависимости от комплектации, предусмотрено до 9 подушек безопасности (в том числе, подушки для защиты ног), полный комплект автоматических трехточечных ремней безопасности и ортопедических подголовников, которые надежно защищают водителя и пассажиров от травм при ДТП.

«Помощь водителю»

Каждая комплектация кроссовера имеет полноценный пакет полезных опций, обеспечивающих комфортное и безопасное управление. В распоряжении водителя:

- Система Driving Mode Select[9], способная автоматически регулировать работу агрегированной трансмиссии DSG[5] и рулевого управления в зависимости от природы, состояния и сложности дорожного покрытия.

- Адаптивный круиз-контроль АСС[10], позволяющий мониторить дорожную обстановку и в автоматическом режиме управлять скоростью, торможением и соблюдением дистанции во время дорожного движения.

- Система контроля «слепых» зон Side Assist[11] с радарами, сканирующими пространство за автомобилем при наборе скорости 15 км/час.

Фото: Волго-Раст.

- Ассистент удержания полосы движения Line Assist[12], который при любом уровне освещенности удерживает машину между линиями разметки на дороге с помощь многофункциональной камеры на лобовом стекле.

- Парковочный автопилот Park Assist[13] с 12-ю УЗ-датчиками, которые автоматически сканируют пространство перед машиной и управляют заездом на парковочное место.

Фото: Волго-Раст.

- Система автоматического контроля безопасности движения с мониторингом перемещения пешеходов, идентификацией дорожных знаков, предупреждением о возникшей опасной ситуации и экстренным информированием специальных служб при наступлении ДТП.

- Система контроля самочувствия и распознавания уровня усталости водителя с опцией автоматического отключения двигателя при отсутствии контакта человека с управлением.

- Автоматическая работа световой оптики с регулировкой яркости света и подсветки приборов, переключения ближнего/дальнего освещения в зависимости от обстановки на дороге, подсветку поворотов и затемненных зон. При осадках также автоматически включаются щетки стеклоочистителей.

- Бесключевой доступ в салон с блока управления KESSY[14], который позволяет быстро запустить двигатель, находясь на расстоянии до 1.5 метров от машины.

Кроме этих исключительно полезных в любых дорожных условиях технических возможностей, новый ŠKODA KAROQ еще и максимально удобен в поездках. Салон просторен и для пяти габаритных пассажиров в нем более, чем достаточно места. Кресла удобно регулируются в нескольких плоскостях и быстро складываются с помощью системы Vario Flex[15] при необходимости увеличить объем багажного отделения до 1650 литров.

Система Simply Clever

Уже ставшая базовой система оригинальных и удобных технических решений Simply Clever[16] обязательно будет оценена российскими автолюбителями. Когда в машине все на своих местах, и продумана каждая техническая мелочь – это всегда хорошо!

В новом ŠKODA KAROQ эти решения доведены до совершенства: не выходя из авто, можно управлять багажной дверью и поворотом фаркопа, багажник можно открыть одной ногой, в салоне установлены вместительный бардачок, багажные боксы и охлаждающие подставки для напитков в подлокотниках, пепельницы на дверях, держатели для мобильных устройств и документов. При движении по неровной дороге, все в салоне находится на своих местах, не мешает, не дребезжит, не выпадает.

Фото: Волго-Раст.

Еще одним существенным плюсом при приобретении ŠKODA KAROQ в марте является выгода до 105 685 рублей. Также первых покупателей ŠKODA KAROQ ждет уникальное предложение – специальный пакет опций First Edition.*

Немного о «минусах»

Автолюбители в Волгограде и других городах России, которые уже купили новый ŠKODA KAROQ-2020 отечественной сборки и познакомились с возможностями, в целом довольны автомобилем и его готовностью к сложным климатическим и техническим трудностям эксплуатации авто в РФ. Владельцы кроссоверов особо отмечают проходимость и надежность подвески, хорошую устойчивость на дороге, экономичный расход топливо и адекватность цены для автомобилей данного класса.

Есть ли недочеты? В мире нет ничего совершенного, и к «российскому» ŠKODA KAROQ у автовладельцев есть некоторые замечания:

- излишняя шумность мотора щеток стеклоочистителя;

- вместо Bolero[17] - мультимедиа Swing[18] 6,5'' без камеры заднего обзора (будет устанавливаться с 2021 года);

- отсутствие тканевой отделки на дверных панелях (следует аккуратно обращаться с обивкой салона);

- аналоговая панель приборов вместо цифровой (будет устанавливаться с 2021 года).

Да, отечественная версия ŠKODA KAROQ пока не имеет полного пакета оборудования и опций которыми комплектуется «европейский» аналог кроссовера, и некоторые из них придется поначалу докупать отдельно.

Однако перечисленные «минусы» нельзя назвать существенными — они не влияют на качество и комфорт эксплуатации автомобиля. Кроме того, часть «недокомплекта» разработчики машины планируют устранить уже со следующего года, а имеющиеся преимущества и привлекательная цена для авто такого класса с лихвой компенсируют мелкие недостатки.

В заключении отметим, что новый ŠKODA KAROQ в любой комплектации производит впечатления автомобиля, который всесторонне подготовлен для встречи с российскими дорогами.

Фото: Волго-Раст.

Оптимальные динамические характеристики, мощь, грузоподъемность, маневренность и проходимость при минимальном расходе топлива, безопасность управления и защита водителя и пассажиров, полный комплект удобных опций управления, просторный и хорошо оборудованный для коротких поездок и дальних путешествий салон, стильный дизайн – все это «плюсы», влияющие на разумность выбора машины.

Если вы выбираете обновленный ŠKODA KAROQ, то мы предлагаем Вам пройти тест-драйв у официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава».

Записаться на тест-драйв нового ŠKODA KAROQ можно по телефону: +7 (8442) 55 23 55 или на сайте.

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[1]MQB - (нем. Modularer Querbaukasten, сокращённо MQB, транслитерация МКьюБ) одна из платформ концерна Volkswagen

[2] Style - (англ.) Стайл

[3]Ambition - (англ.) Амбишн

[4] TSI - (англ. Turbo Stratified Injection, сокращенно TSI, транслитерация ТСАй) бензиновые силовые агрегаты с непосредственным (прямым) впрыском топлива и турбонаддувом

[5]DCG - (англ. транслитерация ДСДжи) коробка передач прямого переключения

[6]AISIN - (англ. транслитерация АИСИН) компания-производитель коробок передач

[7] Rough Road - (англ.) Роуг Роад

[8] Euro NCAP - (англ. The European New Car Assessment Programme, сокращенно Euro NCAP, рус. Евро НСАП) Европейская программа оценки новых автомобилей

[9] Driving Mode Select - (англ.) Драйвинг Моде Селект

[10] АСС - (англ.) АЦЦ

[11] Side Assist - (англ.) Сайд Ассист

[12] Line Assist - (англ.) Лайн Ассист

[13] Park Assist - (англ.) Парк Ассист

[14] KESSY - (англ.) КЕССИ

[15] VarioFlex - (англ.) Варио Флекс

[16] Simply Clever - (англ. просто гениально транслитерация Симпли Клевер - система технических решений, делающих эксплуатацию автомобилей ŠKODA более комфортной и удобной.

[17] Bolero - (англ.) Болеро

[18] Swing - (англ.) Свинг

*Выгода до 105 685 р. достигается при покупке модели ŠKODA KAROQ Ambition с пакетами WR2 и PLA. Срок предложения с 1 марта по 31 марта 2020 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности по тел.: (8442)55-23-55.