2020-03-20T13:41:36+03:00
Общество

Билайн помогает клиентам в рамках борьбы с коронавирусом

Компания запустила целый комплекс инициатив для своих абонентов
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Фото: ПАО «ВымпелКом».Фото: ПАО «ВымпелКом».
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Оператор объявил о целом комплексе инициатив, среди которых - отмена платы за звонки в роуминге на телефон горячей линии Ростуризма, пятикратное увеличение объемов пакетов минут и интернета в международном роуминге, а также отмена тарификации звонков на горячие линии по теме коронавируса на территории России и возможность даже при нулевом балансе использовать широкополосный доступ и сервис «Билайн ТВ». Также Билайн запустил короткие номера для звонков на горячие линии по коронавирусу. Бесплатные звонки в удобном формате упростят получение официальной информации о текущей ситуации для абонентов оператора.

Для абонентов действуют следующие короткие номера горячих линий по профилактике коронавируса:

0948 – круглосуточная горячая линия департамента здравоохранения Москвы по диагностике и профилактике коронавируса 2019-nCoV (обычный номер +7 (499) 251 83 00);

0973 – горячая линия Москвы для вернувшихся из неблагополучных стран, по которой можно передать свои контакты и получить рекомендации (обычный номер +7 (495) 870 45 09);

0976 – горячая линия Роструда по вопросам трудового законодательства в период распространения коронавируса (обычный номер +7 (800) 707 88 41);

0987 – горячая линия «Здоровая Россия» Минздрава РФ по теме коронавируса (обычный номер +7 (800) 200 02 00).

Кроме того, с 13 марта 2020 года информация о профилактике коронавируса доступна для абонентов в приложении «Мой Билайн» (12+). Полезную. информацию клиентам также рассылают через SMS и push-уведомления. Все инициативы будут действовать вплоть до 30 апреля и при необходимости могут быть продлены.

Также оператор, развивающий с 2016 года формат удаленной работы BeeFREE в масштабах всей компании, сделал публичной свою экспертизу по организации удаленной работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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