2020-03-20T12:25:46+03:00
Экономика

ВТБ в Волгоградской области на треть увеличил ипотечный портфель

По итогам 2019 года ипотечный портфель ВТБ в Волгоградской области вырос на 30%, до 13,9 млрд рублей
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Объемы ипотечных продаж достигли 6,3 млрд рублей. Всего за отчетный период жилищный кредит в банке оформили более 3,7 тысяч волгоградцев. Доля ВТБ на рынке жилищного кредитования региона за прошлый год выросла 6 п.п. и на 1 января 2020 года составила 26,8%. Порядка 75% от общего числа кредитов оформлены на приобретение квартир на вторичном рынке. При этом средняя сумма жилищного займа в регионе осталась прежней -1,7 млн рублей. Средний срок кредита в Волгоградской области по итогам прошлого года составляет 15 лет. Однако заемщики погашают ипотеку быстрее – за 7 лет.

Одной из самых востребованных по – прежнему остается ипотека по двум документам без подтверждения дохода. В рамках нее за прошлый год было реализовано 409 сделок на 642 млн рублей. Программой «Ипотека с господдержкой» воспользовались 122 семьи на сумму 800 млн рублей.

Волгоградцы активно рефинансируют жилищные кредиты сторонних банков. За 2019 год 670 жителей региона снизили свою ставку по действующей ипотеке, общая сумма выдач в рамках данной программы составила 1,1 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 19%.

Владимир Русаев, управляющий банка ВТБ в Волгоградской области, отметил, что в 2019 году банк неоднократно снижал ипотечные ставки, а главное – упростил процесс оформления заявок, подачи документов и оценки жилья для клиентов ВТБ: «Все это в совокупности с проактивной позицией банка в реализации «Ипотеки с господдержкой» привело к 30% росту ипотечного портфеля в регионе. По оценке наших экспертов, благодаря снижению ключевой ставки ЦБ, а также целому ряду социальных инициатив, на рынке жилищного кредитования начнется новый виток развития, в рамках которого до конца текущего года мы планируем увеличить ипотечные продажи на 10%».

В настоящее время кредит на покупку жилья в ВТБ можно оформить по ставке от 7,9%, а рефинансировать – от 8,3%. «Ипотека с господдержкой» доступна заемщикам по ставке 5%. Данной программой могут воспользоваться российские семьи, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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