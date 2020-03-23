«Возвращалась с любимым из Армении»: в столкновении автобусов под Тамбовом погибла волжанка

Два жителя Волгоградской области погибли в аварии под Тамбовом. Жертвами стали 46-летняя Наталья Орлова* из Волжского и 43-летний Андрей Громов* из Дубовского района. Их жизни оборвались на трассе «Москва-Волгоград» на территории Жердевского района, где два пассажирских автобуса столкнулись по касательной. Водитель одного сумел остаться на дороге, а второй потерял управление. Как итог двухэтажная махина вылетела на обочину.

Автобус вылетел в проезжей части и перевернулся.Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области

Так как автобус компании «Диана Тур» ехал в Волгоград и Саратов, то в салоне находилось много жителей нашего региона. 18 из них получили серьезные травмы. В том числе и Виталий, чья возлюбленная погибла.

«ВОЗВРАЩАЛИСЬ ИЗ ОТПУСКА»

У Натальи остались совершеннолетние дети: сын учится в Казани, а дочь жила вместе с мамой. Около года назад волжанка встретила Виталия, между ними завязались романтические отношения.

- Они очень влюбились друг в друга, - рассказала «КП-Волгоград» родственница погибшей Натальи. – Часто путешествовали. В этом году поехали в Армению. Мне Наташа написала, что приедет где-то 23 марта.

Судя по фотографиям с соцсетях, влюбленные наслаждались отпуском и выкладывали много совместных фотографий. А потом по трагичной случайности волжане сели в тот злосчастный автобус.

- Я не знала, что случилось, вы первые сообщили. Стала звонить Наташе - недоступна. Позвонила Виталию, ответил незнакомый мне мужчина. Сказал, что он в шоковом состоянии, не может поверить в то, что произошло. Близкие родственники уже едут за ним в Тамбов, заберут и тело Наташи, - добавила собеседница.

ОФИЦИАЛЬНО

По информации облздрава, 12 волгоградцев сейчас находятся в больнице Уваровской Тамбовской области, 1 в реанимации в очень тяжелом состоянии. Состояние 11 человек оценивается как средней тяжести, они в травматологическом отделении. Также известно, что 1 пострадавшего уже забрали родственники.

- Детей среди пострадавших нет. Три человека после осмотра медиками на месте от госпитализации отказались, - прокомментировали в Управлении здравоохранения Тамбовской области.

Между тем следственный комитет региона проводит проверку, по итогам которого в отношении перевозчика могут возбудить уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

*фамилии героев публикации изменены согласно законодательству