2020-03-18T10:38:37+03:00
Экономика

Портфель привлеченных средств ВТБ в Волгоградской области превысил 40 млрд рублей

По итогам 2019 года портфель привлеченных средств физических и юридических лиц ВТБ в Волгоградской области достиг 44,5 млрд рублей с ростом на 9%
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Кредитный портфель объединенного бизнеса вырос на 14% и составил 54,3 млрд рублей.

В сегменте розничного бизнеса кредитный портфель за отчетный период увеличился на 22%, до 30,6 млрд рублей. Из этой суммы практически равные доли приходятся на кредиты наличными с объемом в 14,1 млрд руб. (рост +20%) и ипотеку – 13,9 млрд руб. (+30). Портфель привлеченных средств населения, включая инвестпродукты, вырос на 27%, до 30,7 млрд рублей.

За год банк выдал населению области 21,5 тыс. кредитов на сумму 15,4 млрд рублей. На фоне общего снижения объема рынка жилищного кредитования в регионе, ВТБ по итогам года продемонстрировал уверенный рост. Сумма выдач ипотечных займов увеличилась на 19%, до 6,3 млрд рублей. Спрос на кредиты наличными остался на уровне 2018 года – около 8 млрд рублей. С целью покупки автомобиля волгоградцы оформили займы на сумму свыше 1 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель ВТБ, сформированный предприятиями среднего и малого бизнеса, по итогам 2019 года вырос на 6%, до 23,7 млрд рублей. В его структуре основную часть составляют кредиты компаниям агропромышленного комплекса – 77%. Объем привлеченных средств юридических лиц за год составил 13,7 млрд рублей.

«Мы постоянно совершенствуем уровень обслуживания. Интересы и потребности клиента – один из главных приоритетов ВТБ. Благодаря использованию современных технологий и удобным цифровым сервисам, объемы кредитования и привлечения средств в регионе показывают стабильную динамику. Кроме того, волгоградцы стали проявлять больше интереса к альтернативным способам приумножения сбережений, что в целом сказалось на двукратном росте инвестпортфеля в регионе», — прокомментировал Владимир Русаев, управляющий банка ВТБ в Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Волгограде квартирант убил владельца жилья
В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда сажают новые деревья
Не надо паники и слухов: для волгоградцев заработает колл-центр по коронавирусу
Убийца-душитель волгоградской воспитательницы предстанет перед судом
Росстат: продолжительность жизни волгоградцев – 74 года
Защитнику Сталинграда Владимиру Турову исполнилось 100 лет
Под Волгоградом двое маленьких детей обгорели на пожаре
Волгоградке незаконно отказали в детском пособии
Двое астраханцев пытались завести в Волгогорад 30 тысяч доз нгаркотиков
В Волгограде столкнулись такси и иномарка: пострадала 10-летняя девочка
В Волгоградской области более пяти тысяч детей-сирот годами ждут законное жилье
В Камышине школьные каникулы из-за коронавируса продлятся две недели
На Волгоград Арене вместе с "Мумий Троллем" и "Сплин" выступит Клава Кока
Доходы волгоградцев за год выросли на шесть процентов
Из-за коронавируса временно закрыли музей «Сталинградская битва»
Волгоградцы поддержали челлендж LIttle Big и станцевали под UNO
Роспотребнадзор: в Волгоградской области снижается число заболевших пневмонией и простудой
В Волгограде декану юрфака дали реальный срок в колонии за взятки
Из-за коронавируса «Ротор» приостановил игры до 10 апреля