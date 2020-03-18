Родинки у детей

Эти родинки под воздействием внешних факторов (частая травматизация, избыток УФ, воздействие на кожу различных химических в-в) или внутренних факторов (гормональные нарушения, снижение интенсивности иммунной защиты организма) могут перерождаться и это приводит к появлению одной из самых злокачественных опухолей кожи – меланоме.

До 70% случаев возникновения меланом происходит из уже существующих родинках. Родинки могут существовать с рождения или появляются по мере роста ребенка. Чем больше размер родинки, тем чаще он подвергается травматизации и чем больше на родинку воздействует УФ – тем выше вероятность ее перерождения.

Конечно, детский возраст – это не тот период, когда надо опасаться меланомы. Риск малигнизации родинок в детском возрасте ничтожно мал, но с приходом подросткового возраста, такой риск несколько увеличивается. Связано это с тем, что в этот период в организме молодого человека происходит так называемая «гормональная буря» - активная выработка половых гормонов и становление нормального гормонального фона. Предподростковый возраст является тем периодом, когда родители своих детей могут позаботится о будущем здоровье своего ребенка и выбрать профилактический подход – удаление родинки исходя из профилактики онкологического процесса (на будущее).

Существуют определенные виды родинок, которые относятся к меланомоопасным – т.е. риск перерождения у таких родинок гораздо выше и такие родинки безусловно подлежат оперативному удалению с целью профилактики возникновения меланомы.

И существуют меланомоНЕопасные невусы, риски перерождения которых не отличаются от появления меланомы на неизменённой коже.

Консультация у детского хирурга-онколога поможет Вам определиться с тем, какую родинку стоит удалить для профилактики развития меланомы в будущем, а какое пигментное образование – не представляет никакой онкологической опасности для Вашего ребенка.

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Получить консультацию о характере родинки, о показаниях к удалению (или не удалению) родинки, о правилах онкологической профилактики меланомы кожи, о методах удаления родинок (хирургический или нехирургический) и другую важную информацию Вы сможете, придя со своим ребенком на приём к детскому хирургу-онкологу сети многопрофильных клиник «ДИАЛАЙН» - Каплунову Сергею Владимировичу.

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Клиника «ДИАЛАЙН»

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