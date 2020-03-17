Открытый вебинар по организации удаленной работы в эту среду

Актуальность удаленной работы значительно выросла из-за распространения коронавируса, и мы решили поделиться своим многолетним успешным опытом в этом вопросе со всеми, кто хочет об этом узнать. В 2016 году наша компания одной из первых в России начала внедрять BeeFREE – полномасштабный формат удаленной работы, который сейчас стал частью операционной деятельности и корпоративной культуры компании и ее сотрудников. Внутренние исследования и отраслевые рейтинги признали BeeFREE эффективным инструментом как для бизнеса, так и для повышения мотивации и продуктивности сотрудников. Возможностью работать удаленно в конце 2019 года пользовалось более 5 000 сотрудников Билайн.

Из вебинара участники узнают: · Как перевести сотрудников на работу из дома без влияния на повседневные бизнес-процессы компании · Нужно ли менять зарплату сотрудников, работающих удаленно · Как руководить работниками, которых нет возможности пригласить к себе в кабинет · Какие бизнес-процессы в компании изменила удалённая работа · Каковы основные этапы внедрения подобных проектов · Каких правил лучше придерживаться, чтобы компания продолжила успешно работать · С какими вызовами столкнулись в нашей компании при реализации проекта Эти и другие темы обсудят с участниками вебинара Ольга Филатова, исполнительный вице-президент по управлению персоналом, организационному развитию и поддержке, и Алина Драгун, менеджер по организационному развитию Билайн, куратор проекта BeeFREE. Вебинар подготовлен для руководителей и сотрудников компаний. Для участия в открытом вебинаре не требуется регистрация. Достаточно в среду, 18 марта в 11:00 по московскому времени пройти по ссылке: https://youtu.be/KdERgfctiZI. Сейчас мы также изучаем возможность публикации внутренних корпоративных материалов по внедрению и управлению BeeFREE, чтобы как можно больше компаний и их сотрудников в России могли использовать наш опыт и наработки в области удаленной работы.

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