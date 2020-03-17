Били вдвоем по голове: за убийство у «Лофта» 18-летнего студента под суд идут двое волгоградцев

В суд направлено уголовное дело в отношении двух жителей Волгограда. Обоих подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти. Жертвой двух друзей стал 18-летний студент.

ЧП у «Лофта» случилось в ночь с 16 на 17 февраля. Уже утром по городу разлетелась информация: в драке погиб 18-летний Александр Бабаревич. Обстоятельства назывались разными. В качестве подозреваемого арестовали 24-летнего Руслана. Молодой человек рассказал, что вечером он с друзьями отдыхал в ночном клубе. Внутри заведения у них возник конфликт еще с одной компанией. Толпа вывалилась на улицу, сначала перепирались словесно. Потом, по словам подозреваемого, ему показалось, что на его брата пытаются напасть, и он ударил, опережая соперника. Тот от одного прямого в голову свалился и ударился об асфальт. От чего скорее всего и умер. Но когда следователи, которые первоначально возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности", изучили результаты экспертизы, когда опросили свидетелей, то статью изменили. Руслан откровенно врал. Вскоре задержали еще одного – его 22-летнего друга Натига. Обоих обвинили в том, что они до смерти избили студента.

В ночь с 16 на 17 две компании действительно что-то не поделили в «Лофте» и вышли «подышать» и разобраться. Конфликт накалялся. Брат одного из участников ссоры 18-летний Александр Бабаревич пытался мирно решить вопрос, просил всех успокоиться. Но в ответ на это на него набросились сразу двое: Руслан и Натиг. Парни били целенаправленно в голову. И самбист Руслан, который понимал силу своего удара, не остановился, пока мальчишка не упал на землю.

От шести ударов в голову у Александр произошло кровоизлияние в лобную часть, кровоизлияние под мозговую оболочку, кровоизлияние в левую долю головного мозга. Убийцы на время превратили студента в грушу для битья. Вот почему совсем не хилый Бабаревич не сопротивлялся – просто не успел.

Родственники Натига пытались надавить на свидетелей.

Кстати, во время следствия родственники Натига пытались надавить на свидетелей, чтобы молодого человека вывели из числа обвиняемых, и он вышел на свободу. Но кто-то из очевидцев пожаловался на действия родни и в дело вмешались сотрудники ФСБ. В итоге, мужчину, который запугивал проходящих по делу людей, оштрафовали.

- Следователи собрали достаточно доказательств вины обоих молодых людей. За смерть 18-летнего волгоградка им предстоит ответить перед судом, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Волгоградской области.