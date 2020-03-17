2020-03-17T14:12:01+03:00
Происшествия

Били вдвоем по голове: за убийство у «Лофта» 18-летнего студента под суд идут двое волгоградцев

Они пытались обмануть следствие
Екатерина МАЛИНИНА
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Руслан (слева) сначала уверял, что всего один раз ударил Александра Бабаревича (справа)Руслан (слева) сначала уверял, что всего один раз ударил Александра Бабаревича (справа)
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В суд направлено уголовное дело в отношении двух жителей Волгограда. Обоих подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти. Жертвой двух друзей стал 18-летний студент.

ЧП у «Лофта» случилось в ночь с 16 на 17 февраля. Уже утром по городу разлетелась информация: в драке погиб 18-летний Александр Бабаревич. Обстоятельства назывались разными. В качестве подозреваемого арестовали 24-летнего Руслана. Молодой человек рассказал, что вечером он с друзьями отдыхал в ночном клубе. Внутри заведения у них возник конфликт еще с одной компанией. Толпа вывалилась на улицу, сначала перепирались словесно. Потом, по словам подозреваемого, ему показалось, что на его брата пытаются напасть, и он ударил, опережая соперника. Тот от одного прямого в голову свалился и ударился об асфальт. От чего скорее всего и умер. Но когда следователи, которые первоначально возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности", изучили результаты экспертизы, когда опросили свидетелей, то статью изменили. Руслан откровенно врал. Вскоре задержали еще одного – его 22-летнего друга Натига. Обоих обвинили в том, что они до смерти избили студента.

В ночь с 16 на 17 две компании действительно что-то не поделили в «Лофте» и вышли «подышать» и разобраться. Конфликт накалялся. Брат одного из участников ссоры 18-летний Александр Бабаревич пытался мирно решить вопрос, просил всех успокоиться. Но в ответ на это на него набросились сразу двое: Руслан и Натиг. Парни били целенаправленно в голову. И самбист Руслан, который понимал силу своего удара, не остановился, пока мальчишка не упал на землю.

От шести ударов в голову у Александр произошло кровоизлияние в лобную часть, кровоизлияние под мозговую оболочку, кровоизлияние в левую долю головного мозга. Убийцы на время превратили студента в грушу для битья. Вот почему совсем не хилый Бабаревич не сопротивлялся – просто не успел.

Родственники Натига пытались надавить на свидетелей.

Родственники Натига пытались надавить на свидетелей.

Кстати, во время следствия родственники Натига пытались надавить на свидетелей, чтобы молодого человека вывели из числа обвиняемых, и он вышел на свободу. Но кто-то из очевидцев пожаловался на действия родни и в дело вмешались сотрудники ФСБ. В итоге, мужчину, который запугивал проходящих по делу людей, оштрафовали.

- Следователи собрали достаточно доказательств вины обоих молодых людей. За смерть 18-летнего волгоградка им предстоит ответить перед судом, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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