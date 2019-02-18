2019-02-18T20:42:52+03:00
Происшествия

Подозреваемый в убийстве у Лофта: Я не был пьян, пил только чай

По словам самбиста, он ударил Александра Бабаричева несильно
Екатерина МАЛИНИНА
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Руслан (слева) занимался профессионально самбо, а Александр Бабаричев ходил в качалкуРуслан (слева) занимался профессионально самбо, а Александр Бабаричев ходил в качалку
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18 февраля суд арестовал волгоградца Руслана, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. Ближайшие два месяца молодой человек проведет в СИЗО. А пока следователи продолжают выяснять все обстоятельства убийства у ночного клуба «Лофт» в ночь с 16 на 17 февраля в Ворошиловском районе.

Причиной стал не конфликт Александра Бабаревича и Руслана. Началось все со словесной перепалки друга Саши и брата Руслана. Две компании, в которых были в основном азербайджанцы, начали меряться, кто из них круче. Конфликт перешел на улицу, где в итоге и произошла трагедия.

Как поясняет подозреваемый, ему показалось, что Бабаревич собирается ударить его брата. А он лишь отреагировал на угрозу – ударил парня кулаком по лицу. Это было совершенно неожиданным для 18-летнего студента. Он хоть и был накачан, но занимался лишь в тренажерном зале. В отличие от подозреваемого, который часами зависал в спортзале и тренировал приемы самбо. От удара молодой человек упал и ударился головой об обледенелый асфальт.

Пока следователи СУ СК по Волгоградской области не могут сказать, что же стало причиной смерти: удар затылком об асфальт или удар профессионального бойца. Все выводы только после экспертизы.

- Я лишь отреагировал на угрозу, - заявляет сейчас Руслан на допросах. – Был удар на опережение, но не сильный. В его смерти я не виноват и со статьей уголовного кодекса, не согласен. В этот вечер я пил чай, и отвечал за свои поступки.

Друзья также уверяют, что их товарищ человек спокойный

- Он не первый год увлекался самбо. Так что парень вполне мог с одного удара отправить в нокаут. Но разозлить его было сложно. Он понимал, каким опасным навыком владеет, - рассказал "КП-Волгоград" один из друзей подозреваемого.

Но о спокойном характере говорят и знакомые Саши Бабаревича. 18-летний парень из цыганской семьи. Вся родня живет в Дзержинском районе, они занимаются предпринимательством: продают мех, постельные принадлежности, золото. Студент одного из волгоградских вузов часто ходил в спортзал, чтобы добиться атлетической фигуры. Он был хорошим другом, отзывчивым и неравнодушным. На похороны Александра, которые состоялись в понедельник, собралось несколько сот человек.

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- Он никогда бы не начал первый, - уверяют его знакомые. – Не в его характере.

Но узнать версию Саши уже не получится. Так что следователям приходится основываться на показания многочисленных свидетелей, многие из которых сбежали с места убийства. А также ждать результатов экспертизы, которая точно скажет, что стало причиной смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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