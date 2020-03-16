2020-03-16T13:27:47+03:00
Экономика

Билайн за два года в 2,4 раза увеличил сеть 4G в Волгоградской области

Оператор связи приступил к реализации масштабного проекта модернизации сети
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Фото: ПАО «ВымпелКом».Фото: ПАО «ВымпелКом».
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Мобильная сеть передачи данных в России развивается рекордными темпами. Только за последние два года в регионах Билайн построил столько же базовых станций 4G, сколько за все время своего существования. По данным Роскомнадзора, в 2019 году компания стал лидером по скорости развития сети 4G среди российских операторов. В Волгоградской области оператор связи с 2017 по 2019 годы увеличил сеть 4G в 2,4 раза. Трафик в сети 4G в регионе за последний год вырос на 80%, а нагрузка за два года увеличилась в пять раз. Каждый волгоградский абонент в среднем за месяц использовал 9, 6 ГБ - это на треть больше, чем в 2018-м.

Фото: ПАО «ВымпелКом».

Фото: ПАО «ВымпелКом».

- В марте в Волгоградской области стартовал масштабный проект модернизации сети. В 2020 году мы планируем инвестировать в инфраструктуру региона больше, чем за последние два года, делая упор на развитии сети 4G, - отмечает территориальный управляющий Волгоградского кластера ПАО «ВымпелКом» Олег Клянчин.

С каждым годом волгоградцы все больше пользуются мобильным интернетом. Так что стратегия развития сети синхронизирована с общемировыми трендами.

Фото: ПАО «ВымпелКом».

Фото: ПАО «ВымпелКом».

По данным исследования We Are Social и Hootsuite, в 2019 году в более половине случаев люди пользуются интернетом со смартфонов. Эта доля постоянно растет, забирая время у компьютеров и ноутбуков. В прошлом году в среднем жители России тратили 2 часа и 26 минут в день на социальные сети, а всего в интернете проводили около 7 часов в день, что больше среднемировых показателей. В ближайшее время мобильный интернет будет основным способом выхода в сеть для большинства пользователей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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