В Волгограде родственница погибшего на операционном столе пациента набросилась на врача-реаниматолога

Пациента с легочной тромбоэмболией и острой сердечной недостаточностью привезли в приемный покой ж/д больницы на «скорой» в ночь с 11 на 12 марта. Мужчину доставили в отделение реанимации, где им занялись врачи. Но два часа интенсивных реанимационных действий не дали результата. Родственники, которые приехали следом за неотложкой, рассказали врачам, что в последнее время волгоградец запустил прописанное докторами лечение. Мужчина умер на операционном столе. Когда врач реаниматолог-анестезиолог сообщила об этом родственникам, жена набросились на нее с кулаками.

- Все то время, что мы пытались спасти пациента, его шумные родственники-азербайджанцы заходили в отделение. В итоге нам даже пришлось закрыться на замок, чтобы они не мешали. Когда же я сообщила им о смерти, то они буквально снесли дверь реанимации. Его жена набросилась на меня с кулаками. Избила. Мужчины кричали и махали руками, но не трогали. Они сильно напугали остальных пациентов, которые там находились. И меня, - рассказывает медик. Женщина попросила не указывать ее фамилию – боится.

Очевидцы вызвали полицию. Двое сотрудников приняли заявление.

- Было очень страшно – выходила через запасной выход, - вспоминает врач. - Мне поставили диагноз сотрясение головного мозга и направили в отделение нейрохирургии в областную больницу.

Кстати, семья умершего пациента приходила к заведующему отделения и извинялась за свое поведение: мол, находились в состоянии аффекта, не понимали, что творим. Сейчас этим случаем занимается участковый.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области, медику дали направление на судебно-медицинскую экспертизу, проводится проверка по факту причинения телесных повреждений.

Это не первый случай нападения на медицинских работников. Буквально месяц назад в Перинатальном центре №2 пьяный посетитель избил врачей, которые осматривали его беременную сожительницу. Мужчина сейчас находится под стражей.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Ирина ЕРОХИНА, председатель Волгоградской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ:

- Еще в 2012 году мы требовали ужесточить наказание за нападения на медицинских работников. Сажать тех, кто поднимает руку на врача. Писали письма депутатам, чиновникам. Но только в 2019 году приняли закон и внесли в УК изменения, которые предусматривают уголовное наказание за нападение на медиков. Прошел уже почти год, но закон не работает. Его просто предпочитают не применять на практике. Нужны реальные сроки, чтобы люди видели ответственность за такое отношение. Медики испытывают давление со всех сторон: со стороны пациентов, со стороны правоохранительных органов. Сложно в этой ситуации спокойно работать и выполнять свой профессиональный долг.