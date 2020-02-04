2020-02-04T11:18:49+03:00
Происшествия

В перинатальном центре Волгограда мужчина избил врачей, осматривающих его беременную подругу

Он набросился на медиков из-за замечания
Юлия Данильченко
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На кадрах видно, как молодой человек бьет врача.На кадрах видно, как молодой человек бьет врача.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Перинатальный центр Волгограда №2 стал местом разборок: прямо в канун нового года 22-летний будущий отец избил врача и медсестру, которые оказывали помощь его беременной возлюбленной. Драку запечатлели камеры видеонаблюдения. Парень стал фигурантом уголовного дела.

НЕ ВЫДЕРЖАЛ КРИТИКИ

30 декабря, канун нового года. В перинатальный центр госпитализировали 23-летнюю волгоградку. Она на седьмом месяце беременности, пожаловалась на боли в животе. После осмотра врач рекомендовал остаться на сохранении, но та почему-то отказалась и вызвонила парня – 22-летнего Эмиля.

- Прибыв в медицинское учреждение, мужчина беспричинно учинил скандал и ударил доктора и медицинскую сестру, которая попыталась вмешаться, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка.

Как оказалось, причиной такого поведения стало обычное замечание со стороны врача: возлюбленные стали говорить на повышенных тонах, медик не выдержал и попросил сбавить тон, все-таки девушка в положении! И в ход пошли не хорошие манеры, а кулаки.

На кадрах видно, как молодой человек набрасывается сначала на мужчину. Их разнимает 64-летняя младшая медсестра. Под удар разбушевавшегося гостя попадает и 39-летний врач, осматривавший пациенту. Разгоряченный будущий отец бросается на всех, кого видит. Девушка держится за живот и уговаривает бойфренда остановиться. Дальше драка перемещается в смотровой кабинет. Больше всех достается медсестре: парень толкает ее со всей силы и она ударяется падает на пол.

ВМЕСТО ПЕЛЕНОК – ТЮРЬМА

После драки сотрудники ВОКПЦ вызвали полицию. Те задержали буйного посетителя. Отрицать свою вину парень не стал.

- Согласно полученных заключений, причиненные потерпевшим телесные повреждения, квалифицируются как побои. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело и избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Законодательством за содеянное предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет, - прокомментировали в региональном ГУ МВД.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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