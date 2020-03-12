В Воронежской области выберут лучший школьный музей, посвященный Великой Отечественной войне

В Воронежской области в рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая память» проводится региональный этап всероссийского конкурса «Лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны». Акция посвящена 75-летию Великой Победы. Ее целью является повышение интереса школьников к изучению и сохранению военно-исторического наследия родного края.

Участие в конкурсе могут принять городские и сельские средние образовательные учреждения, в которых есть музей, комната или уголок краеведческого и военно-исторического профиля, имеющие в своем составе экспозиции боевой славы и трудового подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Конкурс проходит в два этапа – региональный (с февраля по апрель 2020 года) и федеральный (с мая по сентябрь 2020 года), в двух номинациях: «Лучший городской школьный музей/комната/уголок памяти Великой Отечественной войны» и «Лучший сельский школьный музей/комната/уголок памяти Великой Отечественной войны».

Фото:пресс-служба Воронежской областной Думы.

– В Год памяти и славы, объявленный Указом Президента РФ Владимира Путина, важно в очередной раз привлечь внимание к изучению истории страны. Такие проекты, как конкурс школьных музеев, которые хранят память об этой войне и подвигах наших земляков, очень важны и, в первую очередь, для подрастающего поколения. А также это отличная возможность продемонстрировать образовательным учреждениям экспозиции, созданные при участии детей, – отметил председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетёсов.

В рамках областного этапа продолжается прием заявок, и уже 25 школ изъявили желание участвовать в конкурсе. Экспертная комиссия определит победителей в каждой номинации, а также музеи для участия в федеральном этапе. Награждение региональных победителей дипломами и памятными призами планируется провести в преддверии Дня Победы.

Прием заявок на конкурс осуществляется по электронной почте на адрес proektier17@yandex.ru.