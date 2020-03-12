ВТБ открывает кредитную линию компании «Русские Башни»

Привлеченные средства группа «Русские Башни» направит на строительство и приобретение новых объектов инфраструктуры для дальнейшего совместного использования операторами сотовой связи на территории России. Важным направлением работы также станут проекты комплексного бесшовного покрытия сложных территорий. Сегодня подобные проекты уже реализуются на территории Кронштадта, Нижнего Тагила, на отдельных автомагистралях и крупных объектах, география таких проектов благодаря привлечению финансирования расширится.

Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, сказал: «Компания «Русские Башни» - одна из самых динамично растущих компаний на рынке телеком инфраструктуры. Мы уверены, что финансовые решения группы ВТБ позволят компании эффективно реализовывать амбициозные проекты на российском рынке, внедрять самые современные технологии связи, в том числе, в новом формате связи 5G, расширять регионы присутствия и продолжить динамичное развитие на рынке».

Александр Чуб, президент группы компаний «Русские Башни», отметил: «Это наш первый кредитный проект с банком ВТБ, который, мы уверены, станет основой для дальнейшего развития взаимовыгодных отношений между нашими компаниями. Реализация данного соглашения будет способствовать ускорению развития телеком инфраструктуры в регионах России, и вместе с этим внедрению новых цифровых инфокоммуникационных услуг сотовыми операторами».

Справка:

Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (Группа ВТБ) — международная финансовая группа, предоставляющая широкий спектр финансово-банковских услуг в России, странах СНГ, Западной Европы, Азии и Африки.

Банк ВТБ предоставляет весь спектр банковских услуг через разветвленную региональную сеть. Дочерние организации Группы предоставляют услуги по лизингу, факторингу и другие финансовые услуги. Международная сеть Группы ВТБ насчитывает более 20 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах.

По состоянию на 31 декабря 2019 года Группа ВТБ являлась второй крупнейшей финансовой группой России по активам (15,5 трлн руб.) и средствам клиентов (10,9 трлн руб.).

Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому принадлежит 60,9% голосующих акций.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.vtb.ru

Группа компаний «Русские Башни», http://rtowers.ru – лидер рынка независимой телеком инфраструктуры в России, входит в топ-15 крупнейших башенных операторов Европы. Компания инвестирует средства в строительство и приобретение объектов связи различных конструкций в регионах России, обеспечивает их обслуживание и эксплуатацию. Под управлением компании находится более 5000 объектов в 63 регионах России .

Клиентами компании «Русские Башни» являются федеральные и региональные операторы мобильной связи, широкополосного доступа в Интернет, государственные ведомства, застройщики и другие организации. Компания предоставляет широкий спектр услуг совместного использования телекоммуникационной инфраструктуры: предоставление технологической площадки для размещения оборудования связи, обеспечение энергоснабжения, подключения к волоконно-оптической сети, круглосуточного удаленного мониторинга и контроля доступа.