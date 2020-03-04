Музей Машкова впервые показал свои фондохранилища

4 Март 2020 2020-03-04T15:52:30+03:00

Вот в таких условиях приходится хранить произведения искусств, которым 20 и более лет. Фото: Екатерина СИМОХИНА

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Март всегда богат на культурные события. В музее Машкова в Волгограде тоже готовят новые экспозиции и мероприятия. Самое масштабное - фестиваль с перфомансами и мастер-классами, посвящённый роли женщин-художников в современном искусстве ФЕМART. Первое мероприятие, посвящённое современному женскому искусству Волгограда.

В музее много чего интересного, но некоторые произведения искусства годами не покидают хранилище из-за нехватки выставочных площадей. Само фондохранилище вообще сейчас представляет печальное зрелище.

- Вот в таких тесных условиях приходится хранить и сберегать нам свои произведения искусства, - показывает журналистам, где хранится весь «золотой» фонд» музея Машкова его директор Варвара Озерина.

Хранилища – это несколько тесных комнат (не более 200 квадратных метров), в которых собраны десятки тысяч экспонатов. Картины висят почти одна на другой, и так плотными рядами.

- Это основное помещение фондохранилища. Находится он на проспекте Ленина, 21. Музей хранит и экспонирует не только живопись, но и произведения графики – этот фонд самый многочисленный, а также скульптуры, и произведения декоративно прикладного искусства. Еще отдельно выделен фонд – иконы. Все это собрано здесь. А ведь это произведения искусства 16,17, 18 и 19 веков, - говорит Озерина.

Некоторые из этих картин ни разу не выставлялись в музее и никогда не покидали хранилище.

По музейным нормам, площадь хранения для одного произведения должна составлять 1 квадратный метр. То есть музею требуется помещения размером более 11-ти тысяч квадратных метров.

- О таких площадях мы, конечно, можем только мечтать. Но мы надеемся, что вскоре получим новое здание, где наша музейная коллекция будет сохраняться и экспонироваться по всем правилам, - приоткрыла завесу тайны директор музея Машкова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/764541" frameborder="0"></iframe> Директор музея Машкова впервые показала, как хранят картины.Екатерина СИМОХИНА

ИСТОЧНИК KP.RU