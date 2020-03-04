2020-03-04T15:52:30+03:00
Звезды

Музей Машкова впервые показал свои фондохранилища

Экспонатам так тесно, что многие приходится хранить на полу
Екатерина СИМОХИНАНаталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Вот в таких условиях приходится хранить произведения искусств, которым 20 и более лет.Вот в таких условиях приходится хранить произведения искусств, которым 20 и более лет.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Изменить размер текста:

Март всегда богат на культурные события. В музее Машкова в Волгограде тоже готовят новые экспозиции и мероприятия. Самое масштабное - фестиваль с перфомансами и мастер-классами, посвящённый роли женщин-художников в современном искусстве ФЕМART. Первое мероприятие, посвящённое современному женскому искусству Волгограда.

В музее много чего интересного, но некоторые произведения искусства годами не покидают хранилище из-за нехватки выставочных площадей. Само фондохранилище вообще сейчас представляет печальное зрелище.

- Вот в таких тесных условиях приходится хранить и сберегать нам свои произведения искусства, - показывает журналистам, где хранится весь «золотой» фонд» музея Машкова его директор Варвара Озерина.

Хранилища – это несколько тесных комнат (не более 200 квадратных метров), в которых собраны десятки тысяч экспонатов. Картины висят почти одна на другой, и так плотными рядами.

- Это основное помещение фондохранилища. Находится он на проспекте Ленина, 21. Музей хранит и экспонирует не только живопись, но и произведения графики – этот фонд самый многочисленный, а также скульптуры, и произведения декоративно прикладного искусства. Еще отдельно выделен фонд – иконы. Все это собрано здесь. А ведь это произведения искусства 16,17, 18 и 19 веков, - говорит Озерина.

Некоторые из этих картин ни разу не выставлялись в музее и никогда не покидали хранилище.

По музейным нормам, площадь хранения для одного произведения должна составлять 1 квадратный метр. То есть музею требуется помещения размером более 11-ти тысяч квадратных метров.

- О таких площадях мы, конечно, можем только мечтать. Но мы надеемся, что вскоре получим новое здание, где наша музейная коллекция будет сохраняться и экспонироваться по всем правилам, - приоткрыла завесу тайны директор музея Машкова.

Директор музея Машкова впервые показала, как хранят картины.Екатерина СИМОХИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградстат посчитал, сколько стоят цветы к 8 Марта
В Волгограде директор пивзавода увел 145 миллионов рублей
На Мамаевом кургане военный трал снес две сосны
Музей Машкова впервые показал свои фондохранилища
Еще 1 миллион рублей увели лжебанкиры с карт волгоградцев
Волгоградский СК возбудил уголовное дело в отношении мэра Михайловки
В Волгограде за год выявили более 50 нелегальных фирм-кредиторов
На месте катка в пойме Царицы готовят летние развлечения
В Волгограде задержали банду, развернувшую наркобизнес в девяти областях России
Проект обновленного стадиона «Трактор» в Волгограде разработает ростовская компания
В Волгограде сотруднице УФСИН грозит 12 лет колонии за взятку
Под Волгоградом под колесами авто погибли два пешехода
На севере Волгограда пироманы сожгли за ночь 14 мусорных баков
В Волгограде водителя раздавил собственный грузовик
Мчат на "красный" без техосмотра: инспекторы ГИБДД массово проверили волгоградских таксистов
На украшение «Волгоград Арены» символикой «Ротора» потратят 2,5 миллиона рублей
На видео попали испытания «Солнцепека» под Волгоградом
В Волгограде судят бизнесмена, незаконно заработавшего на горючем 13 миллионов рублей
В день памяти Отара Джангишерашвили НЭТ Волгограда покажет «Цареубийц»
В день игры «Ротора» к «Волгоград Арене» пустят дополнительные электрички
В Волгограде под снос пойдут 569 аварийных домов
СК проведет проверку по факту массовой драки полицейских из Волгограда и Калмыкии
Андрей Рекечинский: «Ротор» в полной боевой готовности
Из-за коронавируса в Волгограде на карантине 31 человек
В Волгограде директор школы и его заместитель получили условные сроки за «мертвых душ»
Паводок откладывается: Росводресурсы уменьшили сбросы для Волжской ГЭС