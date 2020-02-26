2020-02-26T15:25:54+03:00
Экономика

Книгу заявок по трем новым выпускам инвестиционных облигаций открыл ВТБ

ВТБ открыл книгу заявок по трем выпускам инвестиционных облигаций
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Порядка 9,35% годовых может быть потенциальная доходность по этим облигациям.. Облигации будут выпущены со сроком обращения три года. Базовыми активами по ним будут иностранные и российские акции, а также золото. До 28 февраля принимаются заявки на покупку бумаг.

По облигациям «Российские акции» базовыми активами являются акции компаний Алроса, Газпром, Сбербанк, ГМК «Норильский никель». Доход выплачивается, если в очередную дату наблюдения цена худшей по динамике акции находится не ниже 90% от уровня на дату размещения. Иначе, доход запоминается, но не выплачивается. Позже, если на одну из последующих дат условие выплаты соблюдается, инвестор может получить доход и за предыдущие периоды, в которых выплата отсутствовала.

По такой же схеме предполагается выплата дохода по инвестиционным облигациям «Иностранные акции». Базовыми активами по выпуску являются бумаги Cisco Systems, Ford Motor, Schlumberger, Hugo Boss.

По бумагам «Накопитальный коридор «золото»» дополнительный доход будет накапливаться за каждый торговый день, в который цена золота находится внутри установленного диапазона. Он будет рассчитан на основе цены золота на момент размещения: минус 50$ и плюс 135$ к этому значению.

Для приобретения инвестоблигаций не требуется наличие статуса квалицированного инвестора. Возможность получить повышенную обусловленную доходность в сравнении со ставками по депозитам дает данный продукт, не рискуя при этом собственным капиталом. Погашение облигаций по истечении срока обращения происходит по номиналу.

«В прошлом году мы разместили пять выпусков на сумму 5 млрд руб. Стараясь предложить нашим клиентам максимально широкий перечень возможностей для вложения средств, мы сейчас активно работаем над расширением продуктовой линейки. Поэтому в этом году инвестиционные облигации будут выпускаться на регулярной основе. Интерес населения к инвестиционным продуктам растет на фоне снижения ставок по вкладам, наша задача – удовлетворить этот спрос. Быть лучшим на рынке провайдером инвестиционных решений для физических лиц и институциональных инвесторов – наша стратегическая задача», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

18 февраля были размещены инвестиционные облигации ВТБ на сумму 805 млн руб. Базовыми активами по выпускам выступали нефть и золото, курс доллара США к рублю Банка России, а также акции иностранных компаний Activision Blizzard, Ralph Lauren, Deutsche Lufthansa и TUI. Ставка дополнительного дохода по облигациям, выпущенным на иностранные акции, составила 8,8% годовых, по двум другим выпускам – 9%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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