Банк ВТБ откажется от бумажных договоров

Банк готов к переходу на электронный документооборот, и планирует в ближайшее время полностью отказаться от бумажных договоров.

Все офисы ВТБ планируют перейти на безбумажные технологии к концу 1-го квартала 2020 года.

Многие банковские услуги уже предоставляются в цифровом формате, такие как операции по кредитным и дебетовым картам, счетам и вкладам.К концу этого года их перечень значительно увеличится. Ожидаемая экономия от отказа от бумаги — 1,5 млрд рублей к 2022 году.