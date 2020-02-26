Банк ВТБ откажется от бумажных договоров
Договора по основным продуктам будут подписываться в электронном виде
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Банк готов к переходу на электронный документооборот, и планирует в ближайшее время полностью отказаться от бумажных договоров.
Все офисы ВТБ планируют перейти на безбумажные технологии к концу 1-го квартала 2020 года.
Многие банковские услуги уже предоставляются в цифровом формате, такие как операции по кредитным и дебетовым картам, счетам и вкладам.К концу этого года их перечень значительно увеличится. Ожидаемая экономия от отказа от бумаги — 1,5 млрд рублей к 2022 году.
ИСТОЧНИК KP.RU