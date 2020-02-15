ВТБ заявил об отказе от пластика ради экологии

ВТБ откажется от пластика при производстве банковских карт. Вместо него будет использоваться экологичный биоматериал, который легко перерабатывается и не загрязняет окружающую среду.

Ожидается, что за 2020 год на нее перейдут до 1 млн клиентов ВТБ.

- Карта будет изготовляться из полилактида — возобновляемого биоисточника, - рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

По «продолжительности жизни» она не уступает аналогам из стандартного пластика, при том, что стоимость выпуска сопоставима.

Клиенты ВТБ смогут выбирать обычный пластик или экологическую карту. Для тех, кто выберет вторую, банк разработает специальные поощрения в виде повышенного кешбэка и бонусов.

С такой картой клиент получит электронную памятку. В ней будут указаны актуальные адреса раздельного сбора мусора и другие советы по экологичному поведению».