2020-02-14T17:04:22+03:00
Досуг

Юным волгоградцам рассказали, почему тигры бесстрашно прыгают в огненное кольцо

Дрессировщики Артур и Карина Багдасаровы во время гастролей в Волгограде пригласили детей на открытую репетицию с тиграми
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Дрессировщики Багдасаровы уверены, что их тигры умеют считать.Дрессировщики Багдасаровы уверены, что их тигры умеют считать.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Известные дрессировщики и участники телепроектов Артур и Карина Багдасаровы привезли в Волгоград свое шоу «Планета 13». А между представлениями провели для юных волгоградцев традиционную открытую репетицию с тиграми. В цирк бесплатно пригласили 360 человек – детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также ребят с ограниченными возможностями. В манеж цирка в Волгограде дрессировщики впервые вывели самых молодых тигрят – им всего пять месяцев и они еще не привыкли к посторонним местам, звукам и запахам.

Пока малыши резвились в манеже, Артур Багдасаров рассказал ребятам как дрессируют тигров и приоткрыл тайны закулисной жизни цирка. Общение проходило в в неформальной обстановке и детям было интересно все. Волгоградцы узнали, едят ли тигры жареное мясо, почему они бесстрашно прыгают в огненное кольцо, как дрессировщики различают своих питомцев, почему брат с сестрой стали укротителями тигров, для чего дрессировщику палка и как учат трюкам. А еще Артур напомнил детям, что несмотря на всю свою красоту тигры все же остаются очень опасными хищниками. Запретных тем на открытом уроке просто нет.

Для детей устроили открытую репетицию. Фото: Лариса РОДИНА

Для детей устроили открытую репетицию. Фото: Лариса РОДИНА

- Наши открытые уроки направлены на то, чтобы объяснять детям, что такое любовь к животным, что такое дрессура, для чего это нужно. И как вообще происходит взаимодействие человека и зверя в человеческой среде, - рассказывает Карина Багдасарова.

- Обратите внимание, как раскрываются дети. Для них интерактив очень интересен, - отмечает Артур.

Полугодовалые тигрята совсем еще непослушные. Им еще только предстоит стать заслуженными артистами цирка. Рядом более опытные тигры – для порядка и примера.

Кстати, дрессировщики Багдасаровы уверены, что их тигры умеют считать. И тут же доказывают это примером. За три кусочка мяса тигр вовсе не собирается выполнять команду. За пять – ведет ухом, но не торопится. А за семь – пожалуйста! Тигр взмывает в воздух и прыгает в охваченное пламенем кольцо.

На арену вышли тигры-дебютанты. Фото: Лариса РОДИНА

На арену вышли тигры-дебютанты. Фото: Лариса РОДИНА

Тигры-малыши пока позволяют себе не слушаться дрессировщиков. А в конце открытого урока совсем не торопились уходить с манежа, настолько интересна оказалась для зверей первая встреча со зрителями.

- Замечательное представление! Такого в цирке никогда не увидишь! – после интерактивного урока юные волгоградцы тоже полны эмоций.

В завершение урока дети оказались на арене на месте тигров, а в конце их угостили сладостями. Так что получился настоящий праздник.

Гастроли шоу Карины и Артура Багдасаровых "Планета 13" в Волгограде продлятся до 1 марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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