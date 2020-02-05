2020-02-05T12:36:15+03:00
Звезды

Артур и Карина Багдасаровы приглашают волгоградцев на «Планету 13»

На манеже Волгоградского цирка – звездный состав Московского цирка Никулина
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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..Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В Волгоградском цирке состоялась премьера шоу «Планета 13» Московского цирка Никулина. Продюсеры, артисты и ведущие «зубастой» программы - заслуженные артисты России, укротители тигров, участники телепроектов «Битва экстрасенсов», «Большие гонки» и «Цирк со звездами» Карина и Артур Багдасаровы.

На арене и под куполом цирка акробаты, воздушные гимнасты, иллюзионисты, смешные клоуны и захватывающие трюки. Зал полон восторженных зрителей, на лицах не гаснут улыбки, не смолкают аплодисменты. Полтора часа пролетели, словно на одном дыхании.

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

После антракта манеж обтянут сеткой, за которой, важно ступая, появляются тигры. По велению Артура и Карины хищные кошки послушно садятся у ног, выполняют команды и без тени сомнения прыгают сквозь огненное кольцо. У зрителей эмоции бьют через край, они не скупятся на овации.

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Артисты, получившие подзарядку от столь теплого приема, приглашают всех волгоградцев заглянуть в свой мир. Ведь «Планета 13» название вовсе не случайное. 13 метров - стандарт цирковой арены.

- В Волгограде мы не были четыре года. Мы любим этот город и, надеемся, что Волгоград нас тоже, - признается Артур Багдасаров.- В прошлый раз у нас были маленькие тигрята. Волгоградцы их увидят. Сейчас эти тигры работают в манеже - это уже полноценные артисты. Мы привезли абсолютно новую программу, хотя и с тем же названием. У нас полностью поменялось первое отделение, мы привезли новую музыку, свет и даже ковры. Мы еще и продюсеры шоу, так что каждый номер отбирали очень тщательно. Думаю, качество волгоградцы оценят и сегодняшние овации этому подтверждение.

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сейчас у дрессировщиков 10 тигров – все бенгальские. Четвероногим звездам около 10 лет. Для хищных кошек это пора зрелости. Появились у Багдасаровых и малыши. Одним год и три месяца, другие еще совсем крохи, им всего пять месяцев от роду.

- Мы впервые в Волгограде будем выпускать подростков на арену. Они должны привыкнуть к множеству людей, громким звукам, запахам, манежу, дисциплине, - рассказывает дрессировщик. – Приучать их друг к другу очень сложно – в природе у тигров все не так, есть своя территория и довольно большая.

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На вопрос, есть ли у него любимцы, Артур смеется:

- Да, сестра! А если серьезно, то когда в семье много детей, всех любишь одинаково.

- Это мои дети, я их мама. Я их больше балую, чем воспитываю. Могу лишний раз не заставлять их что-то делать. Артур – папиной закалки, у него все должны работать и главное - дисциплина, - признается Карина.

Выступление с тиграми – это всегда опасно. Даже для самого опытного дрессировщика. Поэтому за манежем во время представления всегда стоят дежурные с брандспойтами.

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Тигр - хищник, это не кошка. Где вы в природе видели доброго зверя? Можно подумать там они одуванчики нюхают! – после успешной премьеры Артур переполнен эмоциями. Но тиграм он этого никогда не показывает. В манеже он главный. Можно сказать, настоящий царь зверей.

Для известной династии дрессировщиков цирк - это не только любимая работа, но и вся жизнь.

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Нашей династии более 90 лет. Дедушка и мама были акробатами. Потом мама встретила отца и началась наша династия дрессировщиков. Мы всю жизнь в цирке. В юности работали с лошадьми, были собаки, змеи. Теперь все внимание тиграм! – рассказывает Карина Багдасарова.

В Волгограде Багдасаровы пробудут ровно месяц - до 1 марта 2020 года. Укротители тигров пригласят горожан на открытую репетицию, на которой любой желающий сможет увидеть цирк изнутри, узнать, как происходит дрессировка хищников. Будет и открытый урок с тиграми, где детям откроют секрет, почему животные не боятся прыгать в огонь. И, конечно, всех волгоградцев ждут на «Планете 13».

Волгоградский госцирк, ул. Краснознаменская, 15, т. (8442) 33-45-74. Билеты онлайн на сайте circus-volgograd.ru от 600 до 1500 руб., дети до 5 лет – бесплатно без места. 0+

ИСТОЧНИК KP.RU

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