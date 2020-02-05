Артур и Карина Багдасаровы приглашают волгоградцев на «Планету 13»

В Волгоградском цирке состоялась премьера шоу «Планета 13» Московского цирка Никулина. Продюсеры, артисты и ведущие «зубастой» программы - заслуженные артисты России, укротители тигров, участники телепроектов «Битва экстрасенсов», «Большие гонки» и «Цирк со звездами» Карина и Артур Багдасаровы.

На арене и под куполом цирка акробаты, воздушные гимнасты, иллюзионисты, смешные клоуны и захватывающие трюки. Зал полон восторженных зрителей, на лицах не гаснут улыбки, не смолкают аплодисменты. Полтора часа пролетели, словно на одном дыхании.

После антракта манеж обтянут сеткой, за которой, важно ступая, появляются тигры. По велению Артура и Карины хищные кошки послушно садятся у ног, выполняют команды и без тени сомнения прыгают сквозь огненное кольцо. У зрителей эмоции бьют через край, они не скупятся на овации.

Артисты, получившие подзарядку от столь теплого приема, приглашают всех волгоградцев заглянуть в свой мир. Ведь «Планета 13» название вовсе не случайное. 13 метров - стандарт цирковой арены.

- В Волгограде мы не были четыре года. Мы любим этот город и, надеемся, что Волгоград нас тоже, - признается Артур Багдасаров.- В прошлый раз у нас были маленькие тигрята. Волгоградцы их увидят. Сейчас эти тигры работают в манеже - это уже полноценные артисты. Мы привезли абсолютно новую программу, хотя и с тем же названием. У нас полностью поменялось первое отделение, мы привезли новую музыку, свет и даже ковры. Мы еще и продюсеры шоу, так что каждый номер отбирали очень тщательно. Думаю, качество волгоградцы оценят и сегодняшние овации этому подтверждение.

Сейчас у дрессировщиков 10 тигров – все бенгальские. Четвероногим звездам около 10 лет. Для хищных кошек это пора зрелости. Появились у Багдасаровых и малыши. Одним год и три месяца, другие еще совсем крохи, им всего пять месяцев от роду.

- Мы впервые в Волгограде будем выпускать подростков на арену. Они должны привыкнуть к множеству людей, громким звукам, запахам, манежу, дисциплине, - рассказывает дрессировщик. – Приучать их друг к другу очень сложно – в природе у тигров все не так, есть своя территория и довольно большая.

На вопрос, есть ли у него любимцы, Артур смеется:

- Да, сестра! А если серьезно, то когда в семье много детей, всех любишь одинаково.

- Это мои дети, я их мама. Я их больше балую, чем воспитываю. Могу лишний раз не заставлять их что-то делать. Артур – папиной закалки, у него все должны работать и главное - дисциплина, - признается Карина.

Выступление с тиграми – это всегда опасно. Даже для самого опытного дрессировщика. Поэтому за манежем во время представления всегда стоят дежурные с брандспойтами.

- Тигр - хищник, это не кошка. Где вы в природе видели доброго зверя? Можно подумать там они одуванчики нюхают! – после успешной премьеры Артур переполнен эмоциями. Но тиграм он этого никогда не показывает. В манеже он главный. Можно сказать, настоящий царь зверей.

Для известной династии дрессировщиков цирк - это не только любимая работа, но и вся жизнь.

- Нашей династии более 90 лет. Дедушка и мама были акробатами. Потом мама встретила отца и началась наша династия дрессировщиков. Мы всю жизнь в цирке. В юности работали с лошадьми, были собаки, змеи. Теперь все внимание тиграм! – рассказывает Карина Багдасарова.

В Волгограде Багдасаровы пробудут ровно месяц - до 1 марта 2020 года. Укротители тигров пригласят горожан на открытую репетицию, на которой любой желающий сможет увидеть цирк изнутри, узнать, как происходит дрессировка хищников. Будет и открытый урок с тиграми, где детям откроют секрет, почему животные не боятся прыгать в огонь. И, конечно, всех волгоградцев ждут на «Планете 13».

Волгоградский госцирк, ул. Краснознаменская, 15, т. (8442) 33-45-74. Билеты онлайн на сайте circus-volgograd.ru от 600 до 1500 руб., дети до 5 лет – бесплатно без места. 0+