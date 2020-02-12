ПСБ и Волгоградская область определили направления сотрудничества в 2020 году
Председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков и Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провели в Москве рабочую встречу и обсудили вопросы взаимодействия на текущий год в рамках заключенного ранее двустороннего соглашения между банком и регионом
Фото: ПАО "Промсвязьбанк".
Изменить размер текста:
В ходе встречи Петр Фрадков подтвердил намерение банка принять участие в инвестиционных программах Волгоградской области и оказать кредитно-гарантийную поддержку значимым для региона проектам, содействуя улучшению инвестиционного климата области. Глава банка и губернатор отдельно обсудили вопросы реализации регионом национальных проектов, в сопровождении которых у ПСБ есть большой опыт.
ИСТОЧНИК KP.RU