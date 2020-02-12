2020-02-13T11:00:24+03:00
Экономика

ПСБ и Волгоградская область определили направления сотрудничества в 2020 году

Председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков и Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провели в Москве рабочую встречу и обсудили вопросы взаимодействия на текущий год в рамках заключенного ранее двустороннего соглашения между банком и регионом
Поделиться:
Фото: ПАО "Промсвязьбанк".Фото: ПАО "Промсвязьбанк".
Изменить размер текста:

В ходе встречи Петр Фрадков подтвердил намерение банка принять участие в инвестиционных программах Волгоградской области и оказать кредитно-гарантийную поддержку значимым для региона проектам, содействуя улучшению инвестиционного климата области. Глава банка и губернатор отдельно обсудили вопросы реализации регионом национальных проектов, в сопровождении которых у ПСБ есть большой опыт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ТПП РФ вместе с Банком Интеза планируют «прорубить окно» в Евросоюз
В Москве, в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ прошел организованный ТПП РФ и Банком Интеза семинар «Россия и Европа: инновационные перспективы экономического сотрудничества»
Александр Шохин - о том, как коронавирус может повлиять на бизнес: Жутких прогнозов пока нет. Но все надо постараться предусмотреть
Об этом президент Российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП) рассказал нашему обозревателю Александру Гамову [аудио]
Новости 24
Под Волгоградом главный лесничий продавал деревья черным лесорубам
Волгоградских водителей рассчитывали штрафовать благодаря дорожным камерам 200 тысяч раз
Музыкальная школа превратилась в сауну из-за прорыва теплотрассы в Волгограде
Грозит пожизненное: ревнивый волгоградец жестоко убил жену и друга
Стадион «Монолит» отстроят для футболистов и легкоатлетов
В Астрахани проверят случай нападения бродячих собак на подростка возле школы
22-летний волгоградец устроил стрельбу из автомата Калашникова прямо в офисе
В Волгоградской области насмерть сбили двух пешеходов
Волжанин взял у знакомой в рассрочку «БМВ» за миллион, но деньги не вернул
Нерадивая мать бросила младенца у поликлиники в Волгограде
Под Волгоградом расчистят десять километров ерика Кривой
Снег с дождем и наледь: ГИБДД предупреждает волгоградцев об ухудшении погоды
Волгоградское УФАС напомнило вице-губернатору о конкуренции
Лжебанкиры за сутки похитили с карт волгоградцев более 650 тысяч рублей
В Волгограде парень насмерть разбился, катаясь на ватрушке на Мамаевом кургане
В Астрахани на пожаре погибли бабушка и пятилетняя девочка
Волжане из-за аварии останутся без питьевой воды
Под Волгоградом по вине пенсионера в аварии пострадала школьница
В Волгограде подкрасят воду в батареях
Мокрый снег и ветер: волгоградцев предупреждают о непогоде
«Ротор» взял в аренду двух грузин у «Рубина»
В Волгограде у продавцов изъяли больше двух тысяч литров опасной «незамерзайки»
На электронные трудовые книжки перешли 2,5 тысячи волгоградских предприятий
Из-за ремонта путей изменится расписание поездов Волгоград-Москва и Волгоград-Питер
В Астрахани поймали на видео "хищную" рыбалку орлана-белохвоста
В Астрахани за решетку на восемь лет отправили экс-начальника колонии
Появилось видео двух ДТП, перекрывших нулевую продольную дорогу в Волгограде
Бывший вице-мэр возглавил «Управление отходами - Волгоград»