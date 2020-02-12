ПСБ и Волгоградская область определили направления сотрудничества в 2020 году

Александр Шохин - о том, как коронавирус может повлиять на бизнес: Жутких прогнозов пока нет. Но все надо постараться предусмотреть

Об этом президент Российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП) рассказал нашему обозревателю Александру Гамову [аудио]