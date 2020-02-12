ВТБ снизил ставки на кредитование мототехники

Максимальная сумма кредитования увеличена до 2 млн рублей, также клиенты теперь могут приобрести мототранспортное средство без страхования. Для оформления кредита заемщикам достаточно предъявить только два документа.

Получить финансирование на покупку мотоцикла, скутера (от 50 см.куб.), снегохода, квадроцикла, мотовездехода, а также трайка или трицикла под 9% годовых можно при выборе полиса страхования жизни. В сумму кредита также можно включить экипировку, аксессуары, сервисные и страховые услуги. Возможный срок выплаты – от года до пяти лет, решение по заявке принимается банком от 30 минут. Обеспечением по кредиту выступает приобретаемый мототранспорт. Страхование мототранспорта при этом не обязательно и не влияет на ставку по кредиту.

«Новые условия, которые мы предлагаем клиентам, являются наиболее выгодными на рынке. Для удобства покупателей мототехники мы увеличили сумму кредита до 2 млн рублей и предусмотрели возможность включить в кредит приобретение необходимых заемщику экипировки и аксессуаров. ВТБ намерен активно развивать направление мотокредитования. Стратегически мы нацелены на дальнейшее изменение не только ценовых параметров, но и процедуры получения такого вида кредита – планируем перевести его в полностью цифровой формат», – прокомментировал Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ.

В настоящее время в ВТБ в рамках мотокредитования возможно получение средств в размере от 100 тыс. до 2 млн рублей. Первоначальный взнос от 20% стоимости приобретаемого вида техники.

ВТБ является одним из лидеров рынка автокредитования. По итогам 2019 года объем автокредитования ВТБ превысил 87 млрд рублей. Портфель банка в данном сегменте превысил 121 млрд рублей.