«Дед всегда гордился, что привел сталинградцев в Берлин»: внук Василия Чуйкова приехал в Волгоград на юбилейные торжества

Сегодня, 12 февраля, исполнилось бы 120 лет маршалу, дважды Герою Советского союза Василию Чуйкову. Для Волгограда это человек-легенда. Двести дней на передовой. Он ни разу не покинул Сталинград в период обороны города. И именно здесь - на Мамаевом кургане - покоится прах генерала - так он сам пожелал. Он стал единственным генералом, похороненным за пределами Москвы. На памятные торжества в Волгоград приехал его внук - Николай Чуйков. Сегодня он возложил цветы на могилу деда.

Проходило это в торжественной обстановке – с участием военнослужащих волгоградского гарнизона, в том числе роты Почетного караула и военного оркестра мотострелкового соединения ЮВО.

«Вы знаете, все солдаты, которые прошли и выдержали Сталинградскую битву, они все герои», - говорит Николай Чуйков.

Николай Чуйков приехал на могилу деда и сказал спасибо волгоградцам за сохранение памятиФото: Екатерина СИМОХИНА

Внук знаменитого деда вспомнил, как праздновал свой день рождения Василий Иванович. Всегда в кругу родных, друзей, сослуживцев. Это было вроде бы и обыденно, но всегда шумно.

- Вечером приезжали его друзья, ветераны, генералы, вспоминает Николай Чуйков. - Приезжали и маршалы, и сталинградцы. Я помню, дед очень дружил с Вучетичем, он тоже всегда поздравлял. Один раз дедушка выручил Вучетича, когда тот создавал памятник «Перекуем мечи на орала». Кто-то из комиссии не очень хотел, чтобы его Вучетич делал, хотел зарубить. И тогда дед посоветовал Евгению Викторовичу сделать два памятника, один под своим именем, другой инкогнито. И он победил в конкурсе.

Николай говорит, что Василий Чуйков всегда любил наш город и его жителей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/760348" frameborder="0"></iframe> Внук Василия Чуйкова возложил цветы к могиле деда на Мамаевом кургане.Екатерина СИМОХИНА

- И мне приятно, что здесь чтят память деда. Он всегда помогал людям, если узнавал, что этот человек из Сталинграда. Он гордился, что сталинградцев привел в Берлин. И мне было бы печально, если бы я приехал, а волгоградцы оказались Иванами, не помнящими родства. Слава Богу, это не так. Мне очень приятно было общаться здесь со всеми, приятно видеть, что память сохранена. Огромное спасибо и нижайший поклон!

Внук Чуйкова рад, что до сих пор в стране интересуются памятью, открывают памятные доски его деду даже там, где он никогда не был и не воевал. Особенно его удивило, когда ему позвонили из посольства Бразилии и передали грамоту от мэра Рио-де-Жанейро с благодарностью за победу в Сталинградской битве. Он передаст ее в музей Василия Чуйкова.

Память Чуйкова почтили военнослужащие и кадеты.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Пять бюстов поставили на территории Волгоградской области. А в Пятиморске меня вообще история очень тронула - там ветеран войны Глухов собрал свою семью и сказал - я хочу поставить бюст Чуйкову. На свои деньги. Так в парке Истории государства российского появился еще один бюст моего деда. Этот человек мог машину купить на эти деньги, но они взяли и сделали бюст. Я стараюсь каждый год, когда бываю в Волгограде, съездить на могилу к нему. Приятно, что установили бюст в Городище – это вообще сделали армяне.

Кстати, плиту на могиле героя привели в порядок. Совсем недавно внучка Чуйкова возмутилась состоянием памятников ее деду.