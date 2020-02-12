120-летие маршала Чуйкова отметили в Волгограде

12 февраля 2020 года исполнилось 120 лет со дня рождения дважды Героя Советского Союза маршала Василия Чуйкова. Его имя неразрывно связано со Сталинградом. 62-я армия под его командованием должна была отстоять город любой ценой. И сделала это. А сам маршал, в отличие от большинства советских военачальников, завещал похоронить его вместе со своими бойцами на щедро политым кровью Мамаевом кургане. Юбилей маршала торжественно отметили в Волгограде. Накануне в город-герой приехал внук легендарного военачальника Николай Чуйков.

В музее-панораме «Сталинградская битва» накануне открылась выставка, посвященная Василию Чуйкову. До 17 февраля жители и гости Волгограда смогут увидеть личные вещи, оружие и документы маршала, а также его фотографии, сделанные в Сталинграде. «КП-Волгоград» публикует часть из них.

Василий Чуйков с офицерами на территории завода «Красный Октябрь». Фото из архива музея-заповедника "Сталинградская битва".Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Мало кто знает, что Чуйков едва не погиб под Сталинградом летом 1942 года.

«23 июня 1942 года юго-восточнее Суровикино наш невооруженный У-2 раз десять атаковал немецкий U-88. При последней атаке наш самолет упал на землю и развалился. Мы с летчиком чудом остались живы», - вспоминал Чуйков.

А потом были полгода ожесточенных боев. За оборону Сталинграда Чуйкова представили к званию Героя Советского Союза, но передумали. За битву на Волге он получил орден Суворова I степени. А звание Героя ему присвоили сначала за освобождение Украины, затем за взятие Познани.

Бекешу, сапоги, оружие и личные вещи маршала можно увидеть в музее.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

После войны Чуйков часто бывал в Сталинграде – Волгограде. Для него это был особый город. Он стал военным консультантом строительства мемориала на Мамаевом кургане. А черты его лица навеки запечатлены в скульптуре «Стоять насмерть». Она появилась на кургане первой, задолго до того, как выросла Родина-мать.

Именем Чуйкова в Волгограде назвали улицу в центре на берегу Волги. Памятник маршалу стоит в сквере над Волгой неподалеку от места, где располагался штаб 62-й армии. И это далеко не все, что напоминает о легендарном военачальнике жителям и гостям города-героя.

Имя Чуйкова неразрывно связано со Сталинградом. Фото из архива музея-заповедника "Сталинградская битва".

«Мамаев курган и в самую снежную пору оставался черным: снег здесь быстро таял и перемешивался с землей от огня артиллерии». «На наш командный пункт, находившийся на самой вершине..., ливнем сыпались мины, снаряды и бомбы противника», - вспоминал Василий Чуйков.

Здесь он и завещал похоронить его рядом с боевыми товарищами.

«С того места слышится рев волжских вод, залпы орудий и боль сталинградских руин, там захоронены тысячи бойцов, которыми я командовал», - напишет Чуйков 27 июля 1981 года. Его не стало спустя несколько месяцев, 18 марта 1982 года.

Командующий 62-й армии генерал-лейтенант Василий Чуйков (слева) и член Военного совета генерал Кузьма Гуров (в центре) осматривают винтовку снайпера Василия Зайцева. Фото из архива музея-заповедника "Сталинградская битва".Фото: Геннадий БИСЕНОВ

12 февраля на Мамаевом кургане могилу маршала Василия Чуйкова, расположенную посреди на Площади Скорби, укрыли сотни цветов. В торжествах приняли участие военнослужащие Волгоградского гарнизона, воздали почести «генералу-штурму» рота Почетного караула и военный оркестр. Пришел к могиле деда и внук маршала.

В день 120-летия воздали почести «генералу-штурму» рота Почетного караула, военный оркестр, простые волгоградцы.Фото: Екатерина СИМОХИНА

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