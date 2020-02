Куда сходить 14 февраля 2020 в Волгограде: праздничные мероприятия и лучшие места для отдыха

День влюбленных, или День святого Валентина, праздник нам хотя и чужой, но и у нас его отмечают все, кому не чужда романтика. В Волгограде 14 февраля 2020 подготовили особую праздничную программу концертные залы, театры и музеи. Конкурсами и развлечениями встретят горожан торговые центры, итальянскими фантазиями порадует кино, выйдет на экраны фильм «Лед 2», где за одну из главных героинь поет наша землячка. Приятные сюрпризы в День влюбленных подготовили бары и клубы. И, конечно, пока по ночам минусовая температура и не растаял снег, можно провести праздник на ледовом катке или на снежной горке. Наш путеводитель подскажет, где интересно провести этот день со своей половинкой.

«ДЖАЗ ДЛЯ ДВОИХ»

«Комбо-джаз-бенд» Анатолия Воронова 13 февраля в 19.00 приглашает на самый романтичный концерт года «Джаз для двоих» и влюбленные пары, и тех, кто только ищет свою половинку. В программе вечера - красивейшие инструментальные композиции и «Дни вина и роз», «Блюз любви», «Only you» в исполнении Анастасии Германовой и Александры Соловьевой. Не обойдется День святого Валентина и без тематических конкурсов и подарков. Волгоградконцерт, камерный зал, ул. Чуйкова, 4а. Т. (8442) 50-50-09. Билеты: 400 руб.12+

«ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ В КНИГУ»

Библиотека имени Горького 13 февраля с 11.00 до 19.00 приглашает всех на «День влюбленных в книгу». Гостям представят новые выставки книг, живописи, графики и фотографий. Также для волгоградцев подготовили массу конкурсов и викторин. Будут и интересные фотозоны, а каждый час с 11.00 до 17.00 можно поучаствовать в квест-инсталляции и мастер-классе по состариванию бумаги.

В 13.30 на бенефис «С книгой по жизни» приглашает доктор филологических наук Наталия Прокурова. В 17.00 пройдет «Quiz-Love», в 18.00 на круглом столе с писателями ждут любителей фантастики, а с 18.30 на «Посиделках в БГ» можно послушать стихи молодых волгоградских поэтов. Вход свободный.

«ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ»

14 февраля 2020 в 17.00 в парк-клубе «Бобры» за Волгой подготовили интерактивную программу к Дню Святого Валентина. Название говорит само за себя: волгоградцев ждет «Любовь на выживание». Участие по предварительной записи – т. (8442) 600-195. При этом на Бобры и обратно влюбленных из Волгограда отвезут на автобусе. Входной билет – 200 рублей. А еще на берегу есть каток, лыжная и тюбинговая горки, квадроциклы, катание на лошадях и прочие развлечения.

В торговых центрах тоже подготовились к Дню влюбленных. Так, в ТРК «Мармелад» 14 февраля в 18.00 пройдет романтичная концертная программа от Академии Талантов.

ИТАЛЬЯНСКОЕ КИНО

Семь короткометражных фильмов покажут 14 февраля 2020 в 19.00 в «Икре» всем ценителям итальянского кино. В альманах «Italian Best Shorts 3: Итальянские фантазии» вошли фильмы «Держись за меня», «Там, где встречаются и сливаются воды», «Туча», «Сахарная любовь», «Похититель специй», «Аллилуйя» и «Как с Луны свалился» - лучшие короткие комедии и мелодрамы последних лет. Все фильмы покажут на итальянском языке с русскими субтитрами. Билеты 200 – 250 руб. 12+. Купить их онлайн можно на сайте вгиик.рф

ROXETTE TRIBUTE

В День всех влюбленных проект МОРФ приглашает всех на концерт, посвященный легендарному шведскому дуэту Roxette. Начало - 14 февраля в 19.30. В программе вечера только самые известные композиции. «Белая лошадь», ул. Островского, 5. Билеты: 300 руб. 18+

«ЗВУКИ БРОДВЕЯ»

14 февраля в 18.30 волгоградцев ждут на «Звуки Бродвея». В программе концерта - хиты из самых популярных бродвейских и российских мюзиклов, голливудских блокбастеров и советских музыкальных комедий. «Вестсайдсткая история», «Чикаго», «Призрак Оперы», «Иисус Христос . суперзвезда», «Кошки» и многое другое в одном великолепном концерте. Царицынская опера, пр. Ленина, 97, т. (8442) 26-79-95; 8-988-007-88-30. Билеты онлайн на сайте tzaropera.ru. Билеты: 250 - 1300 руб. 6+

Волгоградцев ждет яркий концерт в Царицынской опере.Фото: Александр КУЛИКОВ

«ИСТОРИИ ЛЮБВИ» В САРЕПТЕ

14 февраля в 18.00 в музее-заповеднике «Старая Сарепта» пройдет интерактивная программа «День влюбленных». Гостей пригласят на выставку «Без лица» и покажут эксклюзивные маски разных стран и времен. А еще в подземелье при свечах они услышат притчи и истории, кинут жребий, загадают желание и узнают предсказания – о любви, конечно. А в субботу, 15 февраля в 16.00, волгоградцев ждут в подземелье на концерт «Истории любви» группы «S-light». Звучать в этот день будут только самые известные романтические хиты. Запись - т. (8442) 67-33-02. Билеты: 300 руб. 18+

LOVE IS...

В концерте ко Дню влюбленных в ЦКЗ 14 февраля 2020 в 19.00 - только лучшие песни о любви. Исполнят их для волгоградцев солисты филармонии Алевтина Егорова, TALI, Наталья Долгалёва, Анастасия Фатеева, Елена Славина, Арман Пагосян и Даниил Зарипов. Т.: (8442) 38-66-00, 38-66-05, 98-52-24. Билеты онлайн на сайте volgogradfilarmonia.ru - 200 – 800 руб. 6+

КВЕСТ «ИГРЫ ПРЕСТОЛОВ»

В областной библиотеке для молодежи 15 февраля в 16.00 устроят квест по мотивам известного сериала «Игра престолов». Если вы хотели преодолеть Стену и сразиться с белыми ходоками, посетить Винтерфелл и Королевскую гавань, проверить, насколько хорошо вы знаете историю и быт народов, населяющих земли Вестероса и Эссоса – это ваша игра. Волгоградская областная библиотека для молодежи, ул. Череповецкая, 1. Вход свободный. 16+

«СУБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»

В Музее Машкова на проспекте Ленина, 21, открылась юбилейная выставка члена Союза художников России, профессора Рудольфа Паранюшкина «Субъективная реальность», приуроченная к его 80-летию. В экспозиции - около 100 произведений, созданных художником за полвека. Продлится выставка до 9 марта.

«JAZZ IS IN THE AIR»

Концерт эстрадно-джазового квартета А-ДЖАЗ 17 февраля в 19.00 будет таким же необычным, как и этот февраль. Вас ждут Ирина Аксёнова (вокал), Дмитрий Арутюнов (рояль), Марина Милютина (контрабас), Виктор Мокеев (барабаны) и много-много джаза. Шоу-рум «Твой звук», ул. Глазкова, 1. Билеты: 600 руб. 12+

