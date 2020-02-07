Где в Волгограде покататься на лыжах и на коньках

Зима в этом году волгоградцев не балует. Снег выпал только в феврале. И пока он держится и хоть слегка подморозило в Волгограде вновь заливают катки. Готовятся к открытию и лыжные склоны. Путеводитель «КП-Волгоград» подскажет, где покататься на коньках и лыжах.

ГДЕ ПОКАТАТЬСЯ НА ЛЫЖАХ В ВОЛГОГРАДЕ

Побегать на лыжах по парку предлагает Комсомольский сад в центре Волгограда. Снега достаточно, по аллеям проложили лыжню. А для тех, у кого нет своего инвентаря, здесь можно взять беговые лыжи напрокат. Цена за комплект (лыжи, палки, ботинки, носки) - 200 рублей в час. Чем дольше катаетесь, тем меньше стоимость аренды: 2 часа - 300, 3 - 400, 4 – 500, сутки - 800 рублей. Придется оставить в залог деньги или документ. Пункт проката расположен в деревянном домике у сцены на Круглой площади. Работает он ежедневно с 9.00 до 20.00 (обращаться в кассу аттракционов). Справки по телефонам: 8-960-896-40-71 и 8-927-509-58-53.

- Лыжи новые, хорошего уровня, с современными креплениями - как для взрослых, так и для детей: размеры ботинок от 32 до 45-го, ростовка лыж от метра до двух, - рассказал «КП-Волгоград» директор парка Максим Хмызов.

Если же вы решите покататься в другом месте – дело ваше. С арендованными лыжами можно отправиться на ерики.

Еще один пункт проката обещают открыть в ЦПКиО у чертова колеса. Можно взять лыжи в аренду и в Экипировочном центре Sportia (Волгоград, Центральный район, ул. Балонина, 2а, т.: (8442) 267-888. На этой неделе здесь бронируют лыжи те, кто собирается принять участие в традиционной «Лыжне России». Ехать на старт придется аж в Камышин. Гонка стартует 8 февраля 2020, трасса пройдет по территории питомника на въезде в Камышин со стороны Волгограда, доехать можно будет по указателям. В программе дистанции 1200; 5000 и 10 000 м. Регистрация - 7 февраля с 16.00 до 19.00 в спорткомитете на улице Ленина,15, а так же 8 февраля с 9.00 до 11.00 на месте старта. Из Волгограда в Камышин пустят два бесплатных автобуса для лыжников. Телефон для справок – 8(8442) 74-00-72. Забронировать лыжи можно по телефону: 8-906-400-88-28.

В парк-клубе Бобры за Волгой в эти выходные будут работать склоны, где можно покататься на сноуборде, лыжах и ватрушках. Если ночью подморозит, откроются взрослые и детские катки. Лед залили, но ему нужен минус, чтобы застыть. А 8 февраля с 11.00 до 14.00 на Бобрах пройдет мастер-класс, где детвору будут учить делать мультики по мотивам Лего Фильма. Мероприятие бесплатное - оплата только за вход в парк-клуб «Бобры». Входной билет для взрослых - 200 рублей, детям до 6 лет - бесплатно, до 14 лет - скидка 50%.

Если ночью подморозит, откроется в субботу 8 февраля и горнолыжный склон Куршевельчик в поселке Микоян (Царицын), Городищенского района. Координаты для навигатора: 48.727794,44.387531. Здесь можно покататься на горных и беговых лыжах, сноуборде или надувных санках. Длина склона – 250 метров, два бугельных подъемника, освещение. Для тюбинга – 100-метровая горка. Также имеется прокат, кафе, освоить азы спорта помогут опытные инструкторы. Время работы: с 11.00 до 21.00. Стоимость пользования подъемником: 500 рублей за два часа, 1000 в день. С 18.00 – 300 рублей в час, 750 за три часа. Детям до 12 лет - скидка. Прокат ватрушки только до 17.00 – 150 рублей в час, лыжного комплекта или сноуборда: 200 – 400 руб. в час., 600 - 1000 руб. в день. Справки о режиме работы склона и прокате: 8 (927) 527-47-40. Информация о работе склона онлайн. Интерактивная карта со схемой проезда.

ГДЕ РАБОТАЮТ КАТКИ

Будет открыт в эти выходные каток пойме реки Царицы, каток «Новый свет» и горка для тюбинга на СХИ. На остальных лед еще не готов. Тем не менее все катки строят планы на этот уик-энд. Ведь минусовая температура может продержаться совсем недолго.

Все катки Волгограда и Волжского 2020: адреса, расписание, цены