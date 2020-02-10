Smart-квартиры от «Синара-Девелопмент» в клубном доме «Романовъ»

«Романовъ» — это жилой комплекс, состоящий из двух 23-этажных домов, объединенных единой концепцией в части планировочных, технологических, инженерных и дизайнерских решений. Главный принцип — создание удобного, функционального жилья и формирование комфортной среды для проживания. Уникальной особенностью проекта станет закрытый многофункциональный благоустроенный двор, где для детей будет организовано большое игровое пространство с качелями, горками и песочницей, для взрослых — зоны отдыха с крытыми беседками и мангалами, а для жильцов, увлекающихся спортом, — выделенные территории активного отдыха с полем под мини-футбол и тренажерами. Для автомобилистов предусмотрен — наземный трехэтажный паркинг на 219 машино-мест.

Подъезды в клубном доме «Романовъ» выполнены по индивидуальному дизайн-проекту. На первом этаже просторный холл в стиле loft с удобными диванами и столиками, детский клуб с игровой зоной, комната гигиены, мойка лап домашних животных. Сквозной подъезд даёт возможность сразу выйти как на территорию двора, так и на улицу.

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Во второй очереди представлены 250 квартир с девятью типами планировок. На выбор покупателей предлагаются одно-, двух- и трехкомнатные smart-квартиры. Планировки созданы с учетом современных потребностей жителей. В smart-квартирах воплощен европейский стандарт спальных мест, который подразумевает объединение жилой комнаты в один блок с гардеробной и санузлом, что, безусловно, удобно для больших семей. В двух- и трехкомнатных квартирах предусмотрены два санузла, а в детской нет балкона, что делает помещение безопасным для ребенка. На каждом этаже запроектированы индивидуальные кладовые, в которых жильцы смогут хранить сезонные и габаритные вещи. В квартирах, расположенных на верхних этажах, увеличена высота потолков до 3 метров и сделано витражное остекление лоджий. С южной стороны дома выполнено остекление с применением технологии «stop-sol», которая защищает помещение от перегрева, что особенно важно в жаркую погоду. Квартиры будущим новоселам будут передаваться подготовленными под чистовую отделку.

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По словам коммерческого директора «Синара-Девелопмент» Юрия Старкова, жилой комплекс с уникальной концепцией благоустройства двора, комфортными smart-квартирами и уютным лобби на первом этаже будет сдан в декабре 2021 года. «На данный момент разработан котлован, завершено устройство фундаментальной плиты и выполнено бетонирование нулевого цикла. На старте продаж покупателям предоставляется скидка 10% при внесении полной стоимости посредством ипотечного кредита или собственных средств», — отметил Ю. Старков.

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Справка:

Группа Синара — диверсифицированная компания, объединяющая предприятия различной отраслевой направленности. Приоритетными бизнес-направлениями являются транспортное машиностроение, девелопмент, финансовые услуги.

«Синара–Девелопмент» — дивизиональный холдинг Группы Синара, в задачи которого входит комплексное управление проектами в области жилой и коммерческой недвижимости, реализация проектов комплексного освоения территорий (КОТ). В своей деятельности «Синара–Девелопмент» ориентируется на интеграцию мирового опыта в сфере девелопмента жилья и коммерческих объектов.

ООО "Специализированный застройщик «Синара-Девелопмент». Акция действует на покупку квартир в клубном доме «Романовъ» со скидкой 10%. Разрешение на строительство № 34 - Ru34301000-3135-2019 от 24.06.2019 г. Акция действует с 3.01.2020 г. до 31.03.2020 г. Подробности по тел.: (8442) 499-355 и на сайте www.sinara-development.ru Количество квартир ограничено. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф