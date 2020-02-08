2020-02-08T17:06:20+03:00
Общество

«Самое страшное - позади, самое трудное - впереди»: астраханец привез дочерей из Сирии домой

Две сестрички пробыли в воюющей стране несколько лет
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Спустя пять лет две сестрички вернулись домой из Сирии. Фото администрации Астраханской области.Спустя пять лет две сестрички вернулись домой из Сирии. Фото администрации Астраханской области.
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8 февраля станет для этой астраханской семьи вторым днем рождения - сегодня две маленькие девочки - 9 и 6 лет - спустя пять лет вернулись домой в Астрахань. Все эти годы они были в воюющей Сирии, куда их без ведома отца увезла мать. Женщина вышла там второй раз замуж за боевика, а потом умерла и девочки остались с чужими людьми сначала в захваченной боевиками части страны, потом - в лагере беженцев.

«Там были постоянные пожары, и пластиковые палатки, в которых находятся дети, вспыхивают мгновенно. К тому же постоянно идут дожди. Дети руками роют дренажи, чтобы вода стекала. Снизу вода, сверху огонь…Для детей это абсолютно невыносимые условия, - рассказывает об ужасах, которые довелось пережить детям отец девочек.

Но все позади. 7 февраля сестричек вместе с еще 24 детьми вернули в Россию. Сначала в Москву, а теперь они с отцом прилетели в Астрахань.

В Астрахани девочек встречала бабушка и родные люди. Фото администрации Астраханской области.

В Астрахани девочек встречала бабушка и родные люди. Фото администрации Астраханской области.

- Встреча после долгой разлуки, полной переживаний и надежд, получилась очень эмоциональной: родная тётя, бабушка девочек и друг семьи обнимали детей, плакали, - рассказывают «КП-Волгоград» в администрации Астраханской области.

Отец не отходит от дочерей ни на минуту. Все эти годы он не терял надежду на их возвращение. Когда узнал, что они после смерти их матери оказались в лагере Аль-Холь, сделал все, чтобы забрать оттуда малышек.

«Сначала, конечно, у меня был ступор, я не знал, куда обратиться. Начали помогать добрые, отзывчивые люди. Они посоветовали обратиться к уполномоченному по правам детей по Астраханской области. И процесс пошёл. Подключился «Красный крест», омбудсмен при президенте Анна Кузнецова. Ей особая благодарность – она на руках вынесла моих детей, всё время лично была со мной на связи», – вспоминает астраханец.

А пока власти искали пути возвращения детей, мужчина слал девочкам голосовые сообщение и фотографии, чтобы они не забыли его.

Сестренки дома, в объятьях родных и близких. Больше им ничего не угрожает. Фото администрации Астраханской области.

Сестренки дома, в объятьях родных и близких. Больше им ничего не угрожает. Фото администрации Астраханской области.

«Я волновался больше за младшую дочь, но у неё адаптация произошла даже быстрее: она сразу начала улыбаться, обняла меня, говорила «папа». И через пару часов, когда я стал их укладывать спать, они попросили, чтобы я лёг с ними рядом. Эмоции были через край, но я себе приказал не поддаваться чувствам, пока девочки не вернутся на родную землю. И очень хочется, чтобы все дети, которые находятся там, вернулись домой», – цитируют папу девочек сотрудники астраханского правительства, которые лично встречали семью.

Министр социального развития региона Олег Петелин сообщил, что по поручению губернатора Астраханской области, семье будет оказана вся необходимая поддержка.

«По поручению главы региона Игоря Бабушкина детям будет оказана всесторонняя поддержка: медицинская, психолого-педагогическая, ряд реабилитационных мероприятий, чтобы они чувствовали себя комфортно», – сказал министр.

Малышки окружены заботой и любовью. Пока они приходят в себя. Впереди - процесс реабилитации, затем - подготовка к школе. Такие, казалось бы, обычные житейские мелочи, а для этой астраханской семьи - целая новая жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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