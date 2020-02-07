«Они меня узнали»: спустя несколько лет отцу из Астрахани вернули дочерей из Сирии

«Наконец-то мы встретились…», - мужчина из Астрахани по имени Чингиз едва сдерживает слезы. Несколько лет он не видел двух своих дочерей. Жена после развода увезла их в Сирию, и погибла. Малышки оказались с чужими людьми, в чужой стране. В стране, где идет война, где каждый день рвутся снаряды. А здесь в Астрахани на части рвалось от боли и отчаяния сердце родного отца. И вот счастливый миг - дети вернулись домой. Сегодня в Москву из сирийского лагеря для беженцев доставили 26 детей. В их числе и две астраханские сестрички.

Долгие месяцы Чингиз обивал пороги власть имущих с мольбами о помощи. Он писал письма во все инстанции и посты в соцсетях. И молился.

«Дорогие друзья, у меня беда: моя жена после развода тайно вывезла моих двух дочерей на территорию Сирии. В прошлом году погиб ее второй муж и она, дети остались с чужой женщиной. Сейчас они находятся в городе Аль-Хасеке в лагере аль-Холл. Помогите мне их вернуть! Это всего лишь дети, которые не по своей воле попали туда, и у которых не было даже шанса увидеть мирную жизнь! Я не прошу денег, не прошу вас кричать об этом, просто сделайте репост этого обращения, пожалуйста», - писал астраханец.

Старшей девочке 9 лет, младшей - всего пять.

«Был день рождения моей первой девочки, моего сокровища, одного из двух изумрудов. Когда они родились я ощутил вкус жизни! Я так надеялся, что мы вместе задуем свечи… С днём рождения моя любимая, прости меня за ту ошибку которую совершил, разведясь с вашей матерью. Прости, что позволил увезти вас без моего ведома…», - этот пост мужчина написал в начале декабря.

А сегодня он в Москве, обнимает дочерей.

babushkin_iyu К астраханцу вернулись дочери, которых мать несколько лет назад увезла в Сирию

«Вы правда их привезете? Честно?», - до конца не мог поверить Чингиз, постоянно переспрашивая один и тот же вопрос у уполномоченной при Президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

«Наконец мы встретились, благодаря поддержке властей нашей страны. Была проделана большая работа, все сработали четко. Наша встреча была эмоциональной, они меня узнали», - цитирует слова отца девочек ТАСС.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Астраханской области, сейчас девочки и их папа находятся в столичном реабилитационном центре и как только будет возможно, они возвратятся на родину.

«Это очень важно и правильно со стороны государства, что ведется такая работа. Дети не должны страдать от ужасов войны. Они должны жить дома, с любящими родителями, получать образование и не вздрагивать от стрельбы и взрывов. Надеюсь, что в скором времени, все российские дети вернутся домой из Сирии и Ирака», - прокомментировал ситуацию губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Глава региона уже дал поручение министру социального развития и труда региона Олегу Петелину предоставить девочкам и их родным помощь в реабилитации и обеспечить психологическую поддержку.

Отметим, что еще десятки российских детей находятся в Сирии. Но российскими ведомствами уже выработан алгоритм действий, благодаря которому дети возвращаются домой.