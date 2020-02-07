2020-02-07T16:38:12+03:00
Экономика

ВТБ привлек на счета эскроу более 50 млрд рублей

ВТБ открыл эскроу-счета для клиентов-физлиц более чем на 50 млрд рублей
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Самыми активными городами по работе в данном сегменте стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара и Калуга.

ВТБ начал работать с эскроу-счетами в ноябре 2018 года. С 1 июля 2019 года клиенты получили возможность открывать их во всех регионах присутствия банка. Для оформления был разработан удобный процесс: покупателю объекта в новостройки достаточно паспорта и договора участия в долевом строительстве, который клиент заключил с застройщиком. Процедура проводится в течение нескольких минут в присутствии дольщика. На сегодняшний день ВТБ раскрыл уже более 360 счетов эскроу по шести объектам долевого строительства.

«Одной из ключевых задач для ВТБ является создание комфортных условий и сервисов для клиентов и партнеров. Новая схема финансирования новостроек максимально защищает покупателя, делая процесс абсолютно надежным для него. В настоящее время в ВТБ средний чек эскроу-счета среди физлиц по России достиг 6,3 млн рублей. При этом в Московском регионе он уже превысил 9 млн рублей, а в других – 2 млн рублей», – прокомментировал Михаил Сероштан, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ.

Процесс приобретения квартиры в новостройке с использованием счетов эскроу защищает покупателя и гарантирует, что его деньги перечислятся застройщику только тогда, когда объект будет фактически достроен. До момента ввода жилья в эксплуатацию девелопер не вправе пользоваться средствами, размещенными дольщиком в банке. В случае если дом не достроен в срок, деньги возвращаются дольщику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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